La hija de Gil Silgado: "Mi padre está obsesionado con María Jesús. Le va a costar la salud"

"María Jesús Ruiz (35 años) tiene la inteligencia justa para llegar a las seis de la tarde, pero un gran cinismo e interés", asegura de forma categórica Anabel Gil, la hija del empresario José María Gil Salgado (66). Tras la ruptura sentimental de María Jesús y Julio Ruz, Anabel tiene mucho que contar, poco o nada por lo que callar y, todo, con la verdad por delante: "Ella es una mentirosa sin memoria y mi padre un absurdo". Reconoce que entre ellos se necesitan y que "por la salud de mi padre" le gustaría que este y la modelo retomaran su relación.

En su opinión, a la de Jaén le gusta vivir emborrachada de lujos y su padre está dispuesto a proporcionárselos con sus triquiñuelas por aquí y por allá: "Tiene una obsesión enfermiza con ella. Le controla las redes sociales y cada vez que publica algo se tiene que ir a urgencias por un ataque".

María Jesús y Gil Silgado. Gtres

Anabel tiene en su cartera emocional suficiente daño como para odiar a su progenitor -el cual borró de su vida a toda su familia anterior-, pero ella no lo hace: "Sigue siendo mi padre y, aunque no un referente para nada, todavía recuerdo los buenos momentos". Compagina con tino estos agradables -y cada vez más lejanos- recuerdos con la realidad más cruda: en febrero se verá las caras con Gil Silgado en un juicio por abandono de hogar. "Él ha hecho mucho daño a mi familia, él y María Jesús también". Cuando se habla con Anabel se percibe la seguridad de quien cree en lo que dice, el aplomo que te dan los años y el dolor sufrido. La joven empresaria libra una guerra abierta con su padre desde hace muchos años, contra él y todos los satélites que lo rodean. Ahora, pone orden en su vida paternofilial con JALEOS.

Esta semana su padre ha dicho que le ha vuelto a demandar porque miente al señalarlo como el causante de la ruptura de María Jesús y Julio

Yo no tengo ninguna demanda, no paran de decirlo y a mí no me llega nada. No tengo ninguna de él. Yo no hago nada demandable. ¿Qué he dicho para que me demande? ¿Que se ha visto con María Jesús? Es la verdad.

Mantiene que ellos se han visto

Claro, ellos se han visto y ha habido varios encuentros. Son iguales, tal para cual. Ella tiene la inteligencia justa para llegar a las seis de la tarde. Para mentir hay que tener memoria. Ella no la tiene y él -su padre- es muy absurdo. Si yo le tuviera que demandar por todo lo que nos ha hecho a mi familia y a mí, estaría en la cárcel hasta que se muera. Amenazas, abandono de familia y muchas cosas. Él juega con el justicia y aplaza juicios año tras año.

¿Qué le enfrenta a usted con María Jesús?

A ella sí la tengo demandada, lo que pasa que el procedimiento es lento porque ella se cambió de domicilio.

¿Cuál es el motivo de la demanda contra ella?

Esa mujer ha levantado contra mí falsos testimonios, me dijo que yo huía de la justicia y yo tengo una imagen y un negocio cara al público.

De todas formas, usted está disponible para que le lleguen las demandas

Tengo mi DNI y mi tienda, que es un sitio público. Me reitero en que mi padre medió en la separación de ella con Julio. La semana pasada mismo me dijeron que habían visto a mi padre y a María Jesús juntos. No sé si será el motivo directamente, pero que él ha puesto todo de su parte, sí. Él lleva todo el verano azuzando para que vayan a televisión las chicas que dicen que han estado con Julio. Yo no digo que sea mentira lo de las chicas, pero mi padre ha mediado. La finalidad de mi padre es estar con ella y si no, hacerle la vida imposible.

¿Está obsesionado con ella?

Tiene una obsesión con ella muy grande. Mi padre era más normal antes, el final de él fue conocerla a ella. Le va a costar su salud. Este verano ha ido a Urgencias por subidones de tensión, se pone loco con las cosas de ella, vive pegado a Instagram. Si a ti alguien no te importa, tú no echas cuentas de nada, ¿no?

Explique ese juicio por abandono de hogar

Yo tengo el juicio en febrero por abandono de familia, si él no consigue suspenderlo. Estoy haciendo todo lo posible por que se sepan los tejemanejes de dinero que lleva practicando. Que tomen nota los que deben de todo el dinero que ha llegado del extranjero. Te digo que todas las idas y venidas sentimentales de María Jesús con mi padre tienen sentido en la conveniencia. Ella es muy interesada.

"María Jesús se obnubilaba con el lujo"

La modelo en sus inicios con Gil Silgado. Gtres

¿Cómo cayó su llegada a la vida de su padre?

Mi abuela decía: "Al cochino siempre se le ve el pelo de la dehesa". Y a ella se la ha visto. Quería aparentar normalidad, quería hacer ver que estaba acostumbrada a la vida de lujo que le daba mi padre. Se dejaba obnubilar con unos pantalones caros que le regalaba. Él es muy espléndido, hasta el punto de que lo ha arruinado su relación con ella. Se vuelve loco y pierde los sentidos.

¿Cómo empezó la relación entre su padre y María Jesús?

Ellos la sitúan en 2010 y eso es incierto. Fue en 2009. Mi padre estaba saliendo con otra mujer cuando la conoció. Esa mujer se encontró un día las maletas en la puerta mientras María Jesús se paseaba vestida de flamenca. Esa es la realidad.

¿Cómo fue esa relación?

La primera vez que María Jesús se sentó en un plató después de dejar a mi padre reconoció que estando embarazada de mi padre, estaba teniendo relaciones con Julio Ruz y que se acostaba con él. Eso lo dice todo, es muy amoral. Ya entonces hacía un papel con mi padre y lo visitaba en prisión. Es una cínica.

María Jesús y Julio. Gtres

¿María Jesús quería a Julio Ruz?

María Jesús no quería a Julio ni para tocarlo con un palo láser. A ella Julio le venía muy bien. Ella echa de la casa a mi padre una Navidad porque se entera de su problema legal en Santo Domingo. Se cabrea con él y el otro (Julio) estaba al tanto, porque no habían cortado relación del todo. Entonces, vuelve al ataque y ella, antes de verse sola, acude. Pero él no le da lo que necesita, solo el compartir gastos y vida en común. A ella le gusta relacionarse mejor, acceder a ese tipo de personas de élite que Julio no puede ofrecerle y mi padre sí.

¿Cree que volverán su padre y María Jesús?

Por la salud de él lo veo estupendo, con nosotros ya peor no lo puede hacer. No tiene ningún interés en solucionar nada con su familia.

¿María Jesús es consentidora de los negocios de su padre?

Ella era consentidora de todo lo de mi padre. De esa finca donde vivieron han vendido hasta los interruptores. A María Jesús se la creerá la gente solo cuando diga la verdad. En mi casa ha hecho mucho daño. Nos ha hecho feos, ha prohibido a mi padre que nos mantuviera, él tenía terminantemente prohibido que saliera un euro para mi casa.

¿Es cierto que los amigos de su padre lo dejaron solo tras arruinarse?

Sus amigos no dejaron de ir a verlo porque se arruinase, dejaron de ir porque estaban en la casa María Jesús y su madre, ellas tomaron la casa y lo tomaron a él, arrinconándolo en un sillón y gritándose. Un día la madre de María Jesús le dijo que tenía que besar por donde pisara su hija, que no se había visto en otra igual. Los amigos vieron lo mal que trataban a mi padre, lo vapuleaban. Ellos mismos dijeron que no podían ver así a su amigo.

¿Considera que sigue teniendo un padre?

Sí, yo sigo teniendo padre. Yo no le tengo odio, sí lástima y pena. Está muy solo y no hay nada más triste que llorar solo. Afortunadamente, me sigo acordando de los buenos momentos que he vivido gracias a él. Es mi padre, pero no un referente.

