José María Gil Silgado: "Si entro en prisión no salgo vivo de ella"

A la complicada crisis que ha provocado el coronavirus, a José María Gil Silgado se le han sumado los problemas relacionados con su salud, que lo llevaron a la UCI hace menos de un mes, y su enfrentamiento con la madre de su hija pequeña, María Jesús Ruiz (37 años).

Una disputa con su expareja que podría llevarle a prisión y que le tiene inquieto, ya que ha asegurado que si entra en la cárcel no sale con vida.

¿Cómo está llevando este confinamiento?

Estoy prácticamente solo aquí en Sevilla, no puedo tener a la pequeñita porque soy factor de alto riesgo debido a mi cardiopatía y a mi hipertensión, pero bueno es lo que tenemos que hacer para poder seguir avanzando.

José María Gil Silgado ha asegurado que el confinamiento se le está haciendo duro. Gtres

¿Se le está haciendo duro?

La verdad que sí, se están muriendo muchas personas conocidas y amigos, lo estoy pasando mal y tengo miedo si te soy sincero.

¿Y cómo se encuentra de salud? Acaba de salir de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos...

En el tema ese tengo un poco de preocupación y miedo, nunca le he tenido miedo a nada en mi vida, pero a esto si le tengo, el corazón y las taquicardias es una cosa seria, pero intento no estar todo el tiempo conectado.

¿Esta última recaída fue por algún detonante en especial?

Pudiera ser, fue el 3, 4 y 5 de marzo, tenía fiebre, tos seca... presión en el pecho, puede ser que fuera por algo.

¿Le ha puesto María Jesús algún impedimento para no poder ver a la niña. ya sea por vídeos?

Yo no la veo, no me la pueden traer, ni yo me puedo desplazar, llevo sin ver a la pequeña un mes y medio, a través de mi hermana me va diciendo cómo está y ella es la que pide vídeos para que yo pueda saber de mi hija. Estoy pensando en los miles de besos que le voy a dar cuando pueda.

¿No puede verla por vídeos?

No, es muy duro, pero no puedo.

¿La única comunicación que tiene con su hija es a través de lo que le cuenta su hermana?

Sí, así es...

José María Gil Silgado fue condenado a cinco meses de cárcel. Gtres

¿Ha tenido que ver algo la sentencia?

Sí, claro que sí, es un despropósito, pero tenemos que hacer caso a la justicia, en ocasiones acierta y otras fallas y más cuando ella ha reconocido que lo hizo por hacerme daño, me condenaron por coacciones y tengo una orden de alejamiento por dos años que no finaliza hasta 2021. Desgraciadamente estoy viviendo todo esto, en cuanto a la madre no me importa nada pero por mi hija, tengo que estar dos años sin comunicarme con ella, tan solo los cuatro o cinco días que me corresponden.

Los titulares apuntaban a 9 meses de prisión y una cuantía económica... ¿Qué va a pasar?

Esa es la condena más 3.000 euros, pero ahora tenemos que salir de esta.

¿Tiene miedo de pisar la prisión?

Claro que sí, miedo y preocupación. Primero porque no tengo la salud para soportarlo, si me pasara eso desgraciadamente no saldría de prisión.

Ha dicho que ella ha reconocido que lo hizo por hacerle daño...

Sí, ella lo contó en Sábado Deluxe.

Usted reconoció que si iba a la cárcel era porque quería ver a su hija.

Sí, en la carta por la que me condenan ponía que iba a contar cosas de ella si no me dejaba ver a mi hija, si voy a la cárcel es por ver a mi hija.

José María Gil Silgado y María Jesús Ruiz, en la feria de abril. Gtres

¿Hay algún recurso que pueda presentar para evitar la prisión?

Se ha presentado un escrito pidiendo por favor que revisen mi estado de salud y que me pongo a disposición del juzgado para lo que necesiten, pero estamos a la espera que su señoría responda.

Es muy dura la frase que ha dicho de que si entra en prisión no sale.

Uno sabe la gasolina que tiene y sé que si entro en prisión no salgo con vida de ella.

Su hija Anabel ha dicho que le envió mensajes pero que no recibió respuesta alguna...

Recibí un mensaje que si me iba hacer una prueba que se lo dijera, pero lo normal es que después de estar en la UCI es ir a verte, no decir te acompaño al médico. Se lo agradezco, pero no considero que este bien.

¿No echas de menos a su hija y finalizar todas las guerras?

Bueno, si te soy sincero, cuando estás tanto tiempo solo lo único positivo de un hombre como yo es que estoy aprendiendo cómo comprar por Internet. En la soledad echo de menos muchas cosas, sobre todo a mi chica que es la que me hace reír, son cuatro años mágicos.

¿Qué le parece la relación de María Jesús y de Curro?

Yo no quiero hablar de nada de eso, quiero hablar de cosas importantes y esa cosa no es importante. Alguien que el día 10 de marzo dice que ha terminado con esa persona y luego lo contrario, no tiene la cabeza bien, no está lúcida. A mi me preocupa que no esté a la altura de poder cuidar a mi hija, para mí ha finalizado como mujer y como todo.

[Más información: José María Gil Silgado recibe el alta tras su ingreso en la UCI y se va a comer con unos amigos]