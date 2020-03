Primeras palabras de María Jesús Ruiz tras conocerse el ingreso en la UCI de Gil Silgado

José María Gil Silgado continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano Virgen del Rocío. El empresario acudía de urgencia tras sentir un fuerte dolor en el pecho y en uno de sus brazos. El ex de María Jesús Ruiz (37 años) entraba en el centro médico tras conocerse la decisión en firme de la Audiencia Provincial 15 de Jaén que lo condena a nueve meses de prisión tras la una denuncia que le interpuso su expareja por coacciones.

De lo más conciliadora, la ex del empresario le deseaba una pronta recuperación tras conocer su ingreso: "Tengo poco que decir, solamente puedo añadir que le deseo lo mejor, que se recupere pronto y poco más".

En lo referente a la resolución judicial, María Jesús mantenía: "Lo que dice un juez, es lo justo. Hay que respetar la justicia. No voy a hablar de eso, lo que dice un juez es porque verdaderamente es justicia".

José María Gil Silgado y María Jesús Ruiz, en la feria de abril. Gtres

Y en cuanto a si el ingreso en la UCI de su ex se ha debido a la condena de la justicia española, la modelo se mostró de lo más prudente: "No tengo ni idea. No lo sé. Me estoy enterando ahora por vosotros. Ya está. No sé por qué motivos, poco puedo hablar. Agradeceros muchísimo vuestro interés".

Una condena que llegaba después de las cartas que Gil Silgado le mandó a María Jesús desde prisión en el año 2016 y por cuyo contenido la modelo decidió llevarle ante la justicia que, ahora, ha fallado favorable a los intereses de ella. En esas misivas, Gil Silgado amenazaba a Ruiz con contar intimidades suyas si no le llevaba a la cárcel a la hija que tienen en común. Además, María Jesús denunció que éste le insultó y que "le estaba destrozando la vida".