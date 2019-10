El Maestro Joao se enfrenta a su amiga María Jesús Ruiz y a su compañera Noemí Salazar

El Maestro Joao está viviendo una semanas convulsas en GH VIP, a raíz de la entrada de su expareja, Pol Badía (25), en la casa de Guadalix. El boxeador tiene muchos detractores tanto fuera como dentro del reality, y el vidente no tiene reparos en defender al que ha sido su pareja durante más de un año. Incluso si eso supone enfrentarse a uno de sus mayores apoyos fuera del concurso, María Jesús Ruiz (36).

La de Andújar, amiga íntima del vidente, ha asegurado que quiere que su amigo acabe con Badía. "¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar dónde estás? ¿Eres consciente de que sin ellos tu concurso sería la más absoluta nada? Haz algo por ti mismo y deja de utilizar a mi querido Joao", ha asegurado.

El maestro Joao se ha enfadado por el comentario de María Jesús Ruiz.

Badía se ha mostrado tranquilo ante estas palabras y ha asegurado que él no estaba utilizando a nadie, sino que estaba disfrutando de su estancia en la casa con sus amigos.

Una respuesta muy diferente a la del Maestro Joao, que ha dicho por lo bajo: "No entres, no entres...", mientras la expresión de su rostro cambiaba por momentos. "Los amigos tienen que ser amigos por ambas partes, yo no voy a hablar de sus utilizaciones, me parece que hacer eso no es de amigos", ha asegurado Joao.

El vidente ha dejado entrever que él nunca ha criticado o ha juzgado cómo ha gestionado María Jesús Ruiz sus relaciones, y que por eso no entiende porqué ahora su amiga tiene que hablar de su relación y, además, enviar un mensaje a su exnovio delante de todos los concursantes.

Una noche llena de enfrentamientos

El Maestro Joao también ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Noemí Salazar, por las críticas de esta hacia Pol Badía. La de Los Gipsy Kings ha asegurado que toda la casa había intentado hablar con el boxeador para conocerle, pero que había sido él quien se había separado del grupo y se ha juntado solamente con Adara y el Maestro Joao.

El maestro Joao ha protagonizado una tensa discusión con Alba Carrillo.

Tras un intercambio de acusaciones, el vidente ha intervenido en la discusión para defender al que ha sido su pareja durante un año: "Pues como tú, por lo mismo que le llamas falso a él, te lo llama a ti", a lo que añadía: "A la que han denominado mueble es a ti, no a el".

Noemí Salazar, que no esperaba esta intervención, le ha dicho: "¿Este ataque a mí por qué? Eres un falso, estas toda la semana de buen rollo y luego en las galas te transformas", ha explicado.

