Pol y Joao rompen su relación de madrugada y se reconcilian por la mañana

La historia de amor entre el Maestro Joao y Pol Badía (25 años) sigue dando de qué hablar. Que el boxeador haya entrado en la casa de GH VIP 7 no ha arreglado nada entre ellos y cada día que pasa parece que la relación está más muerta que viva. Esta madrugada, el exnovio de Adara (26) se ha cansado de luchar por el amor y ha roto su relación definitivamente con el vidente. Un acontecimiento que parece poner fin a las idas y venidas que han sufrido desde que Pol entrara en la casa de Guadalix el pasado martes.

Pol Badía comenzaba la conversación afirmando que, de retomar la relación, lo hará fuera de la casa. El Maestro Joao, por su parte, le ha acusado de ser un cobarde, ante lo que el boxeador se defendía afirmando que si lo fuese no hubiese entrado en el reality para luchar por su amor. De poco han servido estas justificaciones ya que el vidente le ha contestado con golpes bajos: "En la universidad no te han enseñado relaciones, solo a hacer gimnasia. Ya has tenido tiempo para pensar si podías superar lo de este señor -el amante del vidente-", aseveraba.

Parece que Pol tiene claro que, de volver con Joao, sería fuera de la Casa ¿Cómo lo veis? #GHVIP14O pic.twitter.com/cD9B5u7tqD — Gran Hermano (@ghoficial) October 14, 2019

"Lo siento por intentar superarlo y no haber podido", se lamentaba Pol Badía. Pero parece ser que el Maestro Joao no siente que su expareja haya luchado todo lo que podía por su amor: "Le has dado una mierda de tiempo de 20 minutos para superarlo" le respondía al boxeador. Tiempo más tarde, el vidente se desahogaba con sus compañeros y advertía a todos que su relación con el concursante había terminado definitivamente: "Se ha acabado, punto y final. No se le olvida. No quiero ni que me busque ni yo buscarle. Él no olvida al hombre con el que yo le engañé y yo tampoco le olvido. Yo ya no sacrifico ni la barra de chocolate. A tomar por c...", sentenciaba.

De esta manera, parecía que esta vez Pol y Joao daban por terminada su relación para siempre, aunque la convivencia entre las paredes de Guadalix les está haciendo muy difícil mantener las distancias y no volver a protagonizar un acercamiento en la casa. De hecho, 12 horas después de la discusión se han reconciliado en el jardín.

Pues parece que la conversación entre Pol y Joao aún no había terminado. ¿Lo estáis viendo? #GHVIP14O pic.twitter.com/xvIqRhesnu — Gran Hermano (@ghoficial) October 14, 2019

Lo cierto es que, pese a los numerosos intentos por reflotar la relación, el conflicto entre ambos no parece tener fácil solución, pues mientras el vidente acusa a su chico de no luchar por recuperarle, el joven se lamenta de que Joao no ha olvidado a su amante y sigue hablando de él en la casa.

