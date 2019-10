Carlota Corredera entra en 'GH VIP 7' para entrevistar a Kiko Jiménez y al Maestro Joao

Carlota Corredera (45 años) ha subido este miércoles a la casa de Gran Hermano VIP para entrevistar a Kiko Jiménez (27) y al Maestro Joao. La presentadora de Sálvame tenía una misión: sacar información a los dos nominados que, este jueves, se juegan la permanencia en el reality.

Una visita que ha pillado por sorpresa a los dos concursantes, que se quedaron con la boca abierta cuando vieron a la exdirectora de Sálvame entre las paredes del que ahora es su hogar.

Carlota Corredera ha entrado en 'GH VIP 7' para entrevistar a los dos nominados.

Carlota Corredera ha entrevistado en primer lugar al Maestro Joao, quien está en el centro de la polémica después que su pareja, Pol Badía, entrara en la casa de Guadalix de la Sierra este martes. La presentadora de Sálvame no ha dudado en preguntarle por cómo se sentía ahora que sabe que, el que ha sido su novio, ha escuchado cómo hablaba de otro hombre públicamente.

"Yo no soy una persona que le guste hacer daño y lo he hecho. A mí esto no me ha pasado nunca, quería guardarme mi vida para mí pero quiero mostrar todo porque estoy agradecido a toda esa gente que quiere que yo estoy aquí, ha asegurado el Maestro Joao.

El maestro Joao ha asegurado que no quería hacerle daño a Pol Badía.

El astrólogo quiso dejar muy claro que Pol Badía es una persona que le ha dado mucha alegría y que lo que menos quería en este mundo es causarle dolor: "Pol es un niño muy bueno, entonces yo vi dolor. Cuando yo vi su cara se me vinieron tantas cosas a la cabeza... Yo era consciente de lo que había contado pero me gustaría que todas las personas que han estado aquí, vean que uno no es del todo consciente. Todo el rato no puede ser".

Después del Maestro Joao, la presentadora de Sálvame ha entrevista a Kiko Jiménez, que ha afirmado: "A mí no me gusta estar en un primer plano. Creo que me pesa mucho lo que tengo afuera, he tenido un verano malo y se ha especulado mucho sobre mí". A pesar de sus palabras, hay que tener en cuenta que dentro la casa ha generado varias polémicas, primero con su enfrentamiento continuo con Mila Ximénez (67) y posteriormente con su supuesta relación con Estela Grande (23).

Carlota Corredera ha preguntado a Kiko Jiménez por su supuesta relación con Estela Grande.

"El mensaje de mi madre no me lo esperaba y de habérmelo esperado sería de otra forma. No mencionó a Sofía (23). Yo sé que mi madre está, va a estar siempre pero Sofía no lo sé. Eso es lo que me preocupa", le ha explicado a Carlota Corredera.

El concursante se ha mostrado muy nervioso durante toda la entrevista, con la boca seca y ha asegurado en todo momento que estaba completamente convencido de que él será quien abandone la casa este jueves.

"Un apoyo muy importante es Estela, me llevo muy bien y no la querría tocar. Es una persona con la que puedo hablar mucho de Sofía y ella de su pareja, me transmite mucha tranquilidad", ha confesado Jiménez.

Kiko Jiménez ha asegurado que es difícil convivir con Mila Ximénez.

En cuanto a su relación con Mila Ximénez, el extronista ha explicado: "Mila es una persona difícil de llevar, está acostumbrada que todo el mundo le baile el agua. Ella se cree que a lo mejor, por subir un poco más el tono, yo me voy achicar".

