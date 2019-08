Julio Ruz desenmascara a María Jesús: "No es verdad que ella tenga la custodia de nuestra hija"

Hace unos días, María Jesús Ruiz (36 años) concedía una entrevista en exclusiva en la que, toda pletórica, aseguraba que, por fin, tenía la custodia de sus dos hijas. En concreto, y en lo que respecta a la menor que trajo al mundo junto a su expareja Julio Ruz (36), que le había ganado la batalla judicial al empresario: "Ya tengo la guarda y custodia". Sin embargo, la realidad podría ser otra muy distinta. Con muchos matices.

Y es que, tal y como informa Julio Ruz en conversación con JALEOS, María Jesús ha tergiversado la realidad a su antojo, se ha quedado a medio camino de la verdad: "De momento, no es cierto que tenga la custodia". El que fuera pareja sentimental de la ex Miss España da un paso al frente para poner los puntos sobre las íes y desenmascararla: "También es mi hija, no solo suya y no todo está perdido para mí. Voy a seguir peleando hasta el tiempo de descuento". Ruz abre su corazón y relata los cruciales pasos judiciales que se avecinarán tras el verano.

¿Qué tiene que decir a las palabras de victoria de María Jesús sobre la custodia?

Que no es cierto, que no es verdad. Efectivamente, hay una medida cautelar, antes de la custodia definitiva. Hay una serie de medidas cautelares y normalmente, en la mayoría de las veces, ese auto fija que se le dé a la madre la custodia. Pero eso no significa que ella tenga la custodia todavía porque esto es solo un auto, una medida provisional. Por lo tanto, ella no tiene la custodia ni nada.

¿Habrá juicio?

Teníamos un juicio programado para el 19 de septiembre, pero al final lo van a retrasar porque hemos pedido una serie de pruebas, y las han aceptado. Ella lo que ha hecho es retorcer un poco la situación como ha hecho siempre. En esa entrevista se equivocó. En esa entrevista dice que había una jueza en el juicio, cuando era un juez, era un señor con barba.

¿Cómo es posible que se equivoque en eso?

Me da la sensación de que ella se cree lo que está contando. No entiendo esta situación. La conclusión a la que llego de todo esto: ella me ataca por hablar en las revistas... y a los dos días hace una exclusiva con algo que no es real...

Porque no es verdad que tenga la guarda y custodia, ¿no?

De momento, no la ha ganado. Voy a seguir peleando hasta el tiempo de descuento. Ella dice que me deja a la niña. No, perdona, tú no me has dejado nada. Es mía tanto como tuya; yo he tenido a mi hija el mismo tiempo que la tenía ella. O más. Mejor lo dejamos ahí. De momento, solo es auto de medidas provisionales.

¿Tras el verano se aclarará todo?

En septiembre al final no será la vista que decía antes porque se han solicitado una serie de pruebas y hasta que no estén realizadas esas pruebas, con examen psicososial sobre la idoneidad y todo eso... Se retrasará. Ahora hemos tenido un juicio sobre medidas provisionales y para septiembre teníamos la vista, pero se retrasará por las pruebas. De momento no tenemos una nueva fecha.

Por cierto, María Jesús ha salido en unas fotos con Alberto Isla y hablan de algo más que amistad

Voy a ser un poco malo: a Alberto Isla le gustan más jóvenes y a ella, otro tipo de hombres. Eso es absurdo.

Sobre todo, cuando se asegura que su actual pareja estaba en ese evento

Ella no posa junto a su nueva pareja porque ella no quiere hablar de relaciones sentimentales porque no le favorece. Desde que salió de la casa, a la semana ya estaba con este hombre. Es una persona que la acompaña siempre.

Ni se habla con usted ni con Gil Silgado...

No hay ninguna relación con ella, pero mi caso y el de ese señor (José María) son diferentes; yo, por un tema personal, y con ese señor, por una orden de alejamiento. A lo mejor ella busca otra relación porque sabe que no puede tener relación con este señor. A lo mejor esa es la razón de que ella no quiera salir públicamente con su nueva pareja.

¿María Jesús no sabe estar sola?

Hay que saber estar solo. No puedes ser siempre un pelele en manos de unos y de otros. Ese ha sido el fallo de nuestra relación; yo la espoleaba para que hiciera lo que quisiera, pero siempre había alguien a su lado guiándola.

¿Cómo está usted en estos momentos?

Estoy fantástico. Muy bien.

¿Hay proyectos en televisión?

Bueno, me han llamado de varios temas, pero todavía no se ha concretado nada. En septiembre nos volveremos a reunir y ya veremos a ver qué es lo que sale de todo esto. Ya sabes cómo son estas cosas.

Y el amor, ¿cómo le va?

Soy un hombre muy enamoradizo y siempre hay que tener una ilusión. Conociendo a gente. Además, te voy a decir, yo nunca he estado soltero. Ahora que lo estoy, esta etapa es bonita.

