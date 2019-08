María Jesús se convierte en profesora de pasarela: hablamos con la agencia que la ha contratado

María Jesús Ruiz (36 años) no deja de sorprender con cada decisión profesional que toma. Si bien hace unos meses saltaba la noticia de que se convertía en asesora del amor en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa -y, más tarde, dejaba perplejo a su público tras lanzarse al mundo de la música-, ahora lo ha vuelto a hacer: María Jesús, ¡profesora de pasarela! De este modo, la de Jaén tiene la firma intención de regresar a sus orígenes de modelaje, esos que la hicieron ganar el premio de Miss España en 2004.

Según ha podido confirmar JALEOS, María Jesús "está muy ilusionada" con esta nueva andadura. Ya dejaba claro en una anterior conversación con este periódico que vendrían tiempos de cambios y de éxitos más allá de la televisión. Aquí están. Para conocer más detalles de este nuevo proyecto laboral, este medio se ha puesto en contacto con la agencia de modelos Como tú, la encargada de contratar a la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP.

María Jesús en la pasarela Cibeles en julio de 2018. Gtres

Al otro lado de la línea atiende Mercedes, quien narra los pormenores de este curso de modelaje: "Pensamos en María Jesús para conducir el curso de pasarela y el certamen de belleza. Quién mejor que ella, con la experiencia que tiene". Se tratará de un curso que durará "22 días" y sus responsables no pueden estar más satisfechos con la elección de la jienense: "Se conoce este tema a la perfección, no es el primer certamen que hace, y fuimos nosotros quienes contactamos con ella. Nuestro objetivo fue contratar a personas solo de la provincia de Jaén, veremos a ver si lo conseguimos. Además, al ser María Jesús alguien mediático es una ayuda importante".

En esa línea, se aclara que se ha "llegado a un acuerdo económico" sin ningún tipo de escollo y que el curso se celebrará en el hotel Ciudad de Úbeda, en Jaén: "Allí hay un aula adecuada para tal fin". ¿Cuándo tendrá lugar el estreno de María Jesús como profesora?, interpela como cierre este medio. "Todavía no lo tenemos del todo cerrado, pero puede que sea el 26 de octubre", se aclara.

Su primer 'single', en plena grabación

María Jesús Ruiz en el estudio de grabación.

Fue a principios de mayo cuando JALEOS desveló en exclusiva el nuevo proyecto musical que tenía entre manos María Jesús tras su arrolladora salida de Gran Hermano DÚO: grabar una canción para el verano. Una nueva e ilusionante andadura profesional que la exmodelo emprendía después de su éxito dentro del reality de Telecinco, cuando versionó junto a sus compañeros el tema Déjate querer, de Sebastián Yatra (24). Ahí estaba gestándose algo.

En ese momento, fueron muchos los que se quedaron sorprendidos por su trabajo escénico. De hecho, la propia María Jesús confesaba a este periódico que esa canción en Guadalix le había abierto una puerta profesional totalmente inesperada. En ese momento, este periódico se puso en contacto con la productora Red Stars Music, la encargada de este single. "Todo ocurrió durante un festival de Canarias que buscaba nuevos talentos en la música para grabar una canción. Allí nos conocimos y se creó un buen rollo entre nosotras muy grande. Y surgió la idea de grabar una canción, así de sencillo", explicaba Estela, la compositora.

¿Y cómo será la canción? ¿Autobiográfica o con tintes personales?, se preguntó. "No, tanto como autobiográfica no, pero sí será una canción muy suya, que la represente. Que sea un retrato de su personalidad", se apostilló. Sin embargo, pese a que la intención era que se convirtiese en el hit del verano, finalmente será en septiembre cuando el público puede escuchar la canción de la de Jaén. Así las cosas, no cabe duda de que le espera a María Jesús una 'vuelta al cole' de lo más ajetreada, pues al regreso del verano saca tema musical y se estrena como profesora de pasarela. Últimamente, solo corren buenos tiempos para la que fuera pareja de Julio Ruz (36).

[Más información: Todos los detalles del proyecto musical que graba María Jesús Ruiz: hablamos con su productora]