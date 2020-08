Habla la creadora del bolso favorito de Letizia en Palma: "Me encanta que lo lleve agarrado en un puño"

La reina Letizia (47 años) lo ha vuelto a hacer. Hace exactamente un año, JALEOS descubría en exclusiva que el bolso favorito de la soberana durante sus vacaciones públicas en Palma de Mallorca no era, en realidad, un simple complemento de moda.

El objeto en el que Letizia guardaba sus artículos personales para pasear por la isla junto a su marido, el rey Felipe VI (52), y sus dos hijas, la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (13) era una bolsa solidaria de la que este medio adivinó todos los detalles. Se trata de una de las llamadas Bolsas FQ, un articulo cuyos beneficios de ventas se destinan íntegros a la investigación y mejora de la vida de las personas afectadas por la fibrosis quística a través de la Asociación Catalana de Fibrosis Quística.

Doce meses más tarde, y justo en el momento en el que todos los focos apuntan más que nunca a su persona por los asuntos de índole institucional que han hecho tambalear los cimientos de Zarzuela -esto es, la marcha histórica de España del rey Juan Carlos (82)- Letizia, como se apuntaba, lo ha vuelto a hacer.

La reina Letizia con una de las bolsas FQ en 2019 y en 2020. Gtres

Este lunes pasado en su paseo por el municipio mallorquín de Petra, a su vestido de estreno de Adolfo Domínguez, a sus cuñas de Uterqüe y a su anillo de Karen Hallam -todo marca España- la Reina le añadía una nueva versión de las ya célebres Bolsas FQ. Si hace 365 días lucía el tradicional estampado mallorquín, el mismo que los autóctonos conocen como robes de llengües -telas de lenguas- en color azul y blanco, en esta ocasión, y para conjuntarlo con el mismo tono de su traje, Letizia optaba por la versión roja.

JALEOS ha contactado con Anna Pérez, una de las responsables del diseño y la distribución de Bolsas solidarias FQ, y ha desvelado a este medio en exclusiva cuál fue su impresión al ver otra vez a Letizia con una de sus bolsas. "Ha sido muy sorprendente. En una conversación con mi marido el domingo por la noche, me decía: '¿Te imaginas que vuelve a llevar la bolsa?' Lo que menos esperábamos es que fuera a llevar otra y de otro color. Para mí, el primer año fue mágico, ahora ha sido inesperado. Un shock", declara.

La infanta Sofía y la reina Letizia con una bolsa FQ.

Pero, ¿por qué es tan relevante que Letizia lleve en estos instantes estas bolsas que no están a la venta y únicamente pueden conseguirse a través de donaciones en su página web? "Es muy importante porque en septiembre, en Europa, aprobarán la medicación contra la fibrosis quística. Una pastilla para personas con la enfermedad y que podrán tomarla el 70 por ciento de los afectados. En América ya está aprobada, ahora es el turno de Europa y luego tendrá que hacer lo mismo la administración española. Por primera vez en la historia de la fibrosis quística, los enfermos podrán llevar vida normal: esto es un hito. Para que te hagas una idea, es como si a un diábetico la das su insulina. Para nosotros, que Letizia lleve el bolso este año es muy importante porque vuelve a poner foco en esta causa, tan denostada por muchos".

Y, ¿cómo ha reaccionado la gente ante esta nueva bolsa FQ? En el verano de 2019 las donaciones se multiplicaron por cuatro y en agosto, la Asociación no daba a basto para producir estos complementos tan ideales y solidarios.

"Está dando resultados espectaculares. Estamos haciendo historia juntos, gracias a vosotros también. Ha habido un gran repunte en cuanto a las donaciones. Nosotros teníamos mucho miedo este año por la Covid. Creíamos que la gente, por la situación económica derivada de la pandemia estaría más reticente a donar para la causa, pero la ayuda de Letizia en este sentido ha sido tan importante... Con este sencillo gesto, ha ayudado mucho a los pacientes de fibrosis quística", desliza Anna Pérez.

Y prosigue: "A través de la dura sombra que es esta enfermedad estoy conociendo la generosidad de las personas también en las redes sociales. Esto hace diez años era impensable. Desde la reina Letizia hasta los medios de comunicación pasando por las redes: esto es la unión de una gran comunidad que lucha contra algo. Solidaridad, cooperación, justicia social: esto es Bolsas FQ".

La Familia Real en su visita a Petra. Gtres

Este medio pregunta a Anna Pérez qué mensaje mandaría a la reina Letizia ante su último guiño solidario. "Gracias, gracias y gracias. No me sale otra palabra. Gracias de corazón sincero y un abrazo grande. Entre todos podemos hacerlo posible. Y lo estamos haciendo posible. ¡Ah! ¡Y qué bien lleva cogida la bolsa, ¡es que tiene un estilazo! Me encanta. Ya le hemos dicho a nuestra fotógrafa que en las próximas fotos, la modelo coja la bolsa al estilo de la Reina, en un puño".

De lo que no hay duda es de que Letizia ha convertido a las Bolsas FQ en su complemento de cabecera durante sus días en Palma. De este bolso ha hecho su emblema. Un tándem perfecto de moda y solidaridad en el que se aúna el interés y la preocupación de la Reina por dar luz y visibilidad a las enfermedades raras desde el silencio y la discreción que le exige el cargo.

