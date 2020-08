Letizia 'quiere' que la miren: estrena un vestido naranja en su esperada aparición en Mallorca

Los Reyes, que llevan dos días en Mallorca, se han dejado ver este lunes por la tarde junto a Leonor (14 años) y Sofía (13), visitando la Casa Natal y Museo de Fray Junípero Serra, en la ciudad mallorquina de Petra, donde se había generado una enorme expectación.

Si quieres que se te vea entre la gente, el naranja es un buen color. Además, a Letizia (47) es un tono que le sienta bien. La Reina luce un ligero bronceado, no de ponerse al sol, cosa que no para de repetir que no hace jamás por lo malo que es para la piel. Pero gracias a la brisa que le ha ido dando durante todo el Spanish Tour lo cierto es que la esposa de Felipe VI (52) tiene color tostado envidiable. Así que el naranja es una buena opción.

Letizia ha estrenado un vestido sin mangas con escote en forma de uve. De corte midi y ligeramente asimétrico. Lo más bonito y favorecedor del diseño es el cinturón, cuya hebilla irregular imita el nácar. Por supuesto, se lo ha apretado tanto que lo que le sobraba ha tenido que enredarlo en la otra parte para que no le colgara demasiado. Se trata de un diseño de Adolfo Dominguez que se puede encontrar en la web del diseñador gallego súper rebajado, por 189 euros.

Los Reyes junto a sus hijas por las calles de Mallorca. Gtres

Siguiendo la fórmula que le ha funcionado durante su ruta por las Comunidades Autónomas, Letizia ha lucido la combinación vestido y alpargatas. Esta vez el calzado era un modelo de Uterqüe hecho en yute y cuero que llevan en el zapatero de Zarzuela desde hace un par de temporadas. Son muy bonitas.

Como bolso, Letizia ha elegido un modelo estilo saco con un diseño muy típico de la isla de Mallorca, pero en este caso esconden una iniciativa social y solidaria. Se trata de una bolsa FQ, por la lucha de la Fibrosis Quística.

Como joyas, la Reina ha elegido los mismos que hemos visto durante todo el mes de julio. Empezamos a pensar que se trata de una promesa, ya que sigue luciendo los pendientes con forma de aro y bambú que llevamos viendo semana tras semana. También ha llevado el anillo de Karem Hallam.

Detalles del estilismo y complementos de Letizia. Gtres

Lo que ha dejado fuera de la fórmula de la gira ha sido la coleta. Esta vez, para el paseo por Petra ha decidido llevar el pelo suelto, así que entre la mascarilla y la melena, casi no se le ha podido ver la cara.

La imagen que se ha visto por la tarde volverá a repetirse este martes, cuando los Reyes y sus hijas conozcan el proyecto socioeducativo Naüm, en el barrio de Son Roca. Cabe recordar que este verano no habrá posados oficiales a la vieja usanza, tal y como los conocemos, con los jardines de Marivent como escenario, sino que la Familia Real recorrerá distintos puntos de las Islas Baleares y, en todo momento se ofrecerá material gráfico para ilustrar estas salidas.

[Más información: Letizia se corona en Asturias: su estreno 'low cost' para finalizar la gira española]