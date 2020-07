Letizia no arriesga en Cantabria: mono repetido de Uterqüe con camisetita y nuevas alpargatas

La Reina es una mujer que nunca deja de sorprendernos. Cada día con sus looks nos fascina más la personalidad que descubrimos en cada una de las prendas que usa. Nos vamos a explicar.

Los Reyes han seguido con su Spanish tour haciendo parada en Cantabria, más en concreto en la localidad de Torrelavega. Esta semana terminan su ruta por el país el viernes, cuando acudirán a la tierra que vio nacer a Letizia (47 años), Asturias.

Letizia luciendo mono de Uterqüe. Gtres

El caso es que la mujer de Felipe (52) ha vuelto a lucir su uniforme de turista por nuestro país con la fórmula: vestido, que hoy era un mono, alpargatas y coleta. Por ahora todo normal. Pero resulta que el diseño que ha elegido hoy la Reina debía tener más escote de lo que ella ha considerado que podía lucir en la localidad cántabra y se ha puesto una camisetita del mismo tono debajo. ¿Por qué decimos que no deja de sorprendernos? Porque hemos visto en ella looks mucho más arriesgados que esos, como el vestidito mini mini que llevó en unos premios de periodistas y que estaba firmado por Teresa Helbig o las camisetas transparentes que dejan ver su ropa interior sin ningún pudor. Nosotros no decimos que esté bien o mal, sólo decimos que no entendemos los cambios de criterio.

El caso es que Letizia ha cambiado el vestido veraniego por un mono de Uterqüe. Se trata de una prenda que estrenó en 2018 durante su viaje de cooperación a la República Dominicana. De corte midi y botones estilo oriental en la zona del pecho (los que han provocado su pudor) cuando ella lo lució desapareció inmediatamente de la web de la marca de Inditex.

La monarca ha estrenado nuevas alpargatas, esta vez en azul marino. Gtres

De lo que no se ha bajado en todas las visitas del país han sido las alpargatas. Esta mañana en Cantabria ha lucido unas en color azul marino a juego con el mono. También ha elegido las mismas joyas: los pendientes de aro y el anillo de Karen Hallam. Esperemos que cuando termine la ruta por España se deshaga por lo menos de los pendientes, porque ella tiene que estar tan harta como nosotros de llevarlos.

La coleta ha sido el peinado de todo julio y ha vuelto a serlo hoy. Le queda bien este tipo de look a la Reina, le da un aspecto más joven.

El viernes veremos a Letizia en Asturias y veremos si hace su papel de Reina recatada o de Reina moderna. Con ella nunca se sabe.

