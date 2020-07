Letizia hace olvidar su 'look' adolescente de Mérida con un estreno de reina en Galicia

La reina Letizia (47 años) tiene todas las condiciones para triunfar con su imagen. Es una mujer joven, guapa y con un cuerpo supertrabajado que le permite lucir entre todo y casi todo. Lo que no tiene es la libertad (que supongo que las que la tenemos no la apreciamos) de poder ponerse lo que le de la gana. Letizia representa un país, una Casa y una institución y muchas veces parece no ser consciente de ello. Eso fue lo que pasó en Mérida el otro día cuando se vistió para ir de botellón con las amigas en vez de parecer una consorte acompañando al Jefe del Estado en su promoción del Festival de Teatro de la ciudad extremeña.

La gira de los Reyes por la geografía española los ha llevado en esta mañana de sábado a Galicia para celebrar con todos los gallegos la festividad de su Santo, pues es 25 de julio, la festividad de Santiago Apóstol. Y esta vez sí, Letizia se ha metido en su papel de representante y ha lucido acorde con la situación. No es que haya lucido increíblemente royal pero por lo menos hemos dejado los looks de teenagers encerrados en Zarzuela.

Letizia ha recupera su esencia 'royal' en su visita a Galicia. Gtres

Los Reyes han sido recibidos por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo y el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, en la Iglesia de San Martiño Pinario, que estaba abarrotada de gallegos.

Letizia ha estrenado un vestido estilo camisero en tono beige estampado con hojas XXL. Se trata de una de la tendencias que más hemos visto este verano. El diseño, como no iba a ser de otra manera, lleva un cinturón de la misma tela que ella se encarga de poner en el último agujero para que le remarque bien la cintura.

Detalle del bolso de mano de Letizia y su anillo favorito de Karen Hallam.

Como complementos la Reina ha tirado de armario y ha sacado una cartera que hacía mucho tiempo que no se la veíamos. Se trata de un accesorio en color gris marmolado firmado por el que era su diseñador favorito, Felipe Varela.

Zapatos de salón en color 'nude' para la festividad de Santiago. Gtres

En los pies ha calzado unos salones de Magrit con un buen tacón. Para cualquier mortal caminar por las calles empedradas de Santiago con esos zapatos sería una rotura de tobillo asegurada, sin embargo, ella parece que va en zapatillas de andar por casa. Es increíble.

Los reyes han sido recibidos este sábado en Santiago de Compostela.

La próxima semana los Reyes visitarán Navarra, Cantabria y Asturias. En la tierra que vio nacer a Letizia finalizarán, previsiblemente, el tour que han hecho durante algo más de un mes por diferentes puntos de la geografía española.

