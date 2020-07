Belén Esteban y Jorge Javier ganan 'La última cena' y Terelu abandona el plató

Belén Esteban (46 años) y Jorge Javier Vázquez (50) se han convertido en los ganadores de La última cena tras imponerse a Terelu Campos (54) y Víctor Sandoval (53) por un 66,63 por ciento de los votos de la audiencia.

En cuanto a la propuesta gastronómica, de primero cocinaron un gazpacho con esferificaciones de pepino, aceite de caviar y espuma de jamón. Los dos equipos preparaban el mismo plato y eran sus propios compañeros quienes tenían que elegir cuál de los dos les gustaba más en una cata a ciegas. Y fue entonces cuando estalló la guerra entre los rivales.

El cocinado de Belén y Jorge estaba obteniendo más éxito y recibía muchos más votos por parte de los colaboradores. Al ver esto, Terelu se quejó sin ocultarse y aseguró que sus compañeros son unos "pelotas".

Terelu abandonó el programa.

Jorge Javier no se calló al ver la escena: "Aquí hay alguien que no sabe perder". Ni tampoco su compañera Belén: "No entiendo que tú te pongas así, esto es un concurso que nadie va a ganar. Cada vez que alguien vota dices claro, es que sois unos pelotas". Al escuchar a sus compañeros Terelu decidió abandonar el plató diciendo que eso no lo iba a aguantar y que "hay cosas que uno no merece en la vida, estoy loca por irme a mi casa".

Carlota Corredera (46), María Patiño (48) y Kiko Matamoros (63) salieron a frenar a Terelu, y tras varios minutos de charla resolvieron su problema. Al final Belén acabó pidiendo perdón a su compañera.

Llegó el momento de la decisión final y la audiencia decidió por más de 66 por ciento de los votos que el tándem de Belén y Jorge Javier fuera el ganador. Terelu felicitó a sus compañeros por la victoria.

La sorpresa de Mila

Este jueves se daba a conocer que Mila Ximénez (68) acudirá este sábado al Deluxe para hablar sobre cómo está llevando este camino en el que se encuentra en plena lucha contra el cáncer. Pero este viernes por la noche 'adelantó' su vielto y dio un aperitivo entrando por videollamada en La última cena.

Mila confesaba que echaba de menos a todo el equipo y felicitaba al programa por el éxito conseguido: "Os echo muchísimo de menos. Recuerdo mi última cena ahí que fue complicadita. Felicitaros porque habéis hecho un programón de algo que ni se esperaba".

Mila Ximénez, en su videollamada a 'La última cena'.

Carlota Corredera le preguntaba si se encontraba preparada para sentarse en el Deluxe y ella confesaba que: "No sé si estoy preparada. Me apetece mucho veros, hay compañeros que me apetece mucho ver y no he visto todavía".

Muy emocionada de volver a Sábado Deluxe, Mila Ximénez no podía evitar las lágrimas al hablar con sus compañeros de plató. Y es que a pesar de estar pasando por uno de sus peores momentos, se ha podido ver a la colaboradora con muchísima fuerza y energía, como siempre ha demostrado.

El cumpleaños de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez cumple este sábado 50 años y lo cierto es que ha tenido una celebración por todo lo alto. Nunca se ha podido ver al presentador festejar sus cumpleaños con sus compañeros o amigos de toda la vida, pero este año tan atípico parece que le ha hecho valorar otras decisiones. Lo ha hecho en su plató, en el de Sálvame que los viernes por la noche se convierte en el de La última cena, rodeado de todos los colaboradores y con muchas sorpresas.

La cara visible de Mediaset ha estado acompañado de las personas que están con él diariamente y no ha podido ser más feliz. La última cena empezó como un programa incierto, ya que no se sabía si funcionaría o no, pero lo cierto es que ha encantado a los espectadores que cada viernes han estado pegados a la pantalla para echarse unas risas con el show de los colaboradores.

Jorge Javier decidió pedir perdón a Belén tras su gran discusión hace unas semanas.

Jorge Javier Vázquez no ha podido tener mayor celebración que estar en directo cocinando al lado de Belén Esteban para todos sus compañeros. Y es que como bien ha dicho él en muchas ocasiones, este formato le ha hecho despejarse, divertirse y ver lo turbulenta que puede ser la televisión.

A las doce de la noche se paraba el programa para felicitar al gran Jorge Javier Vázquez. Todos los colaboradores le felicitaban por sus 50 años, aplaudían y le gritaban como si no hubiese otra persona. El escritor se quedaba sin palabras y simplemente agradecía el apoyo y el cariño que había recibido y explicaba, que era una situación muy rara para él porque nunca había celebrado su cumpleaños.

Este sábado comienzan sus vacaciones de verano y por eso antes de irse, en su último día de trabajo decidió pedir un sincero perdón a su compañera Belén tras la gran discusión que tuvieron hace unas semanas.

