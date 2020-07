Yola Berrocal, sobre Christian Suescun: "No estaría nunca con él"

Yola Berrocal (49 años) ha dado mucho de qué hablar durante su estancia en La casa fuerte. Lo único que se tiene claro es que ha conquistado a su público por su naturalidad y espontaneidad frente la cámara. Por eso se ha llevado el premio y ha conseguido proclamarse ganadora junto con su nueva mejor amiga, Leticia Sabater (54). Aunque lo cierto es que también lo ha pasado mal por no ser correspondida por Christian Suescun (33), con el que tuvo una noche de pasión que ya ha conseguido olvidar.

Sobre Christian Suescun, Yola lo tiene claro: "Aunque fuera el último hombre del mundo, no estaría nunca con él. Está muy claro que no y ya lo he dejado zanjado, no quiero saber nada de él. Ni amigos, es una persona que para mí, resta".

La semana pasada, cuando Telecinco emitió el debate final de La casa fuerte, Yola Berrocal ya daba por hecho que lo suyo con el hermano de Sofía Suescun era cosa del pasado. "Me has dado un beso, le has puesto los cuernos a tu novia y para quedar bien me echas a mí las culpas, eres un cobarde. No quiero saber nada de ti porque eres una persona tóxica, no se puede aplastar a una persona y después pedir perdón", expresaba muy molesta.

De otra de las cosas que se ha estado hablando es sobre el reencuentro que va a tener Yola Berrocal con el presentador, Joaquín Prat (45), con el que tuvo un pequeño romance que no fue sonado, pero que ahora tiene más importancia que nunca por haberlo sacado en el reality. "El jueves tengo una invitación a su programa y ahí voy a contar toda la verdad", ha comentado la ganadora de La casa fuerte, antes de reconocer que se siente entusiasmada por reencontrase con el periodista y deshacerse en halagos hacia él. "Tengo muchas ganas de hablar con Joaquín, porque después de 12 años no hemos hablado y estoy deseando hablar con él y explicarle. Es un gran profesional, es una bellísima persona, es muy inteligente y la verdad que tiene un corazón enorme".

Pero antes de hablar con el periodista, Yola Berrocal quiere darle primero las gracias. Así lo contó este lunes, en el plató de Sálvame.

