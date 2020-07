Belén Esteban estalla contra Jesulín por Andrea: "Estoy hasta los huevos de mentiras"

Al borde del llanto. Así es cómo Belén Esteban (46 años) terminó la tarde del martes en el programa Sálvame, y es que la colaboradora habló de uno de los temas que más le tocan su fibra sensible: la relación de su hija con Jesulín de Ubrique (46). La periodista Carmen Pardo realizó unas declaraciones el pasado domingo en Viva la vida sobre la relación paterno filial que existe entre Andrea (21)y Jesús Janeiro, comentarios en los que apuntó que en su día las dos partes -Belén y Jesús- acordaron que la por entonces menor de edad debía ver a su padre cada 15 días. Además, señaló que tanto los otros hijos que el diestro tiene con María José Campanario (41), como la propia hija de Esteban, habían reclamado verse con mayor frecuencia. Palabras que sacaron de sus casillas a la popular tertuliana.

"¿Tú sabes si es verdad lo del acuerdo cada 15 días Carmen?, ¿tú estás segura de que no tienen contacto los hermanos? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo. ¡Ya basta!", dijo Belén con gesto serio y visiblemente enfadada. Malestar por el que procedió a abandonar el plató, no sin antes desmentir las informaciones vertidas por la periodista. "Solamente voy a decir una cosa, a una se le pagan los estudios y a la otra no se la paga nada", asentía la colaboradora refiriéndose a la formación académica que está recibiendo su hija y la hija mayor de María José Campanario.

Belén Esteban contestó a las palabras de Carmen Pardo en el plató de Sálvame. Mediaset

"Dice Carmen Pardo que que 15 días conmigo y 15 días con él, ¿qué era una custodia compartida y no nos hemos enterado después de 20 años?", exclamó Belén de vuelta a plató presa de los nervios. "Que le pregunten al de los 15 días si sabe dónde estudia", añadía. Palabras cargadas de ironía a las que quiso poner fin alegando la postura de persona anónima que su hija quiere perpetuar desde que alcanzó la mayoría de edad. "Es una persona que no quiere salir. Cierto es que la he puesto en el disparadero muchas veces, de lo cual me arrepiento, pero que no provoquen".

"Lo que más me duele es que como mi hija se entere me va regañar encima, pero esta señora no tiene ni idea. Cuando cumplió 18 años mi hija me lo pidió, y es muy difícil para mí porque son muchas cosas. Cada 15 días se la tenía que llevar, pero ahora tiene 21 y dónde está. Estoy hasta los huevos ya de las mentiras", concluía diciendo la de Paracuellos con lágrimas en los ojos. Acto seguido, Carlota Corredera (46) intentó tranquilizar a su compañera alabando su labor como madre. Un gesto que reconfortó a la madrileña, que terminó diciendo: "E verdad que yo hablaba de ella, pero tiene derecho a ser anónima, que es lo que quiere. Yo estaba harta de escuchar que en cuanto tuviera 18 años la iba a sentar en un Deluxe o que iba a salir en el ¡HOLA!, pero he sido la única que no lo ha hecho".

La colaboradora no pudo evitar emocionarse al hablar de su hija. Mediaset

