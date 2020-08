Gran polémica con las zapatillas que lució el rey Felipe VI en Ibiza: hablamos con el responsable

Ibiza fue el último lugar que visitaron Felipe VI (52 años) y Letizia (47) en su recorrido por las Islas Baleares. Una parada en la que ambos acapararon todas las miradas por sus apuestas estilísticas. Aunque la Reina suele ser la protagonista de estos actos en materia de tendencia, durante su estancia en la pitiusa fue el Rey quien más llamó la atención por su atuendo. Entonces, el hijo de Juan Carlos I (82) apostó por un outfit de colores claros y muy deportivo que combinó con unas zapatillas beige, cuyo valor es de 89,99 euros. Un tipo de calzado con el que no es habitual ver al padre de la princesa Leonor (14).

Felipe VI y Letizia, en Ibiza. Gtres

En concreto, el Rey lució el modelo Men's Wool Shoe de Yuccs, una empresa cien por cien española que salió al mercado en enero de 2019 y que, según ha podido saber este diario, fue creada bajo tres pilares: compromiso local, máxima comodidad e innovación natural. Estos valores son precisamente los que han debido cautivar al Rey, porque ha querido adquirir varios pares de zapatos de esta firma emprendedora.

El fundador y CEO de la marca, Pablo Mas March se mostraba agradecido con el Jefe del Estado por lucir sus piezas en una visita tan especial este verano y así lo hizo saber en su perfil de Linkedin, donde recibió una avalancha de críticas de quienes se posicionan en contra de la Monarquía y utilizaron tal publicación para mostrar su rechazo a la Casa Real atacando al creador de las zapatillas. Numerosos usuarios reprimieron al empresario por su mensaje, pero Mas, como líder de un negocio español en crecimiento no ocultó el impulso positivo que ha supuesto que el Rey visibilice sus productos.

"¡Madre mía! Preocupaos por el ciudadano/a de a pie que consume vuestra marca continuamente! Y dejaros de Reyes ricos que le regalan vuestra marca para promocionar!", "A partir de ahora, nunca usare Yuccs. Si gustan a este tipo de gente, no me gustan a mí. Puede que en Riad también las utilicen", "Creo que alegrándote de que semejantes mafiosos lleven tu marca te muestra tal y como eres. No os iba a comprar, pero desde que el rey lleva tus zapas y tú te vanaglorias, aún menos"... son algunos de los cientos de comentarios negativos que ha tenido que leer el CEO tras publicar con orgullo su post.

JALEOS se ha puesto en contacto con el fundador de Yuccs tras la polémica, quien ha dado detalles sobre los pedidos que ha hecho la Casa del Rey y sobre su impresión al ver al monarca luciendo una de sus zapatillas.

¿Cómo se creó la marca que ha cautivado al Rey?

España, por desgracia, no es el mejor país para emprender. Tenemos muchas herramientas para salir adelante, pero también tenemos muchas barreras. Es complejo, sobre todo, a nivel de financiaciones. Sin embargo, para mí, lo más complicado ha sido llegar a conseguir el producto que tenemos ahora. Un producto del que me siento orgulloso, que es muy diferente al de cualquier posible competidor, que es innovador, muy natural y que no existía en el mercado. Ha sido un proceso de mucho trabajo y noches sin dormir, pero ha tenido su recompensa. Yo disfruto todo lo que estoy haciendo y tengo un equipo que me respalda muy bien. El emprendimiento es algo muy profundo y tiene muchas trabas, pero al final es algo de lo que te sientes orgulloso.

Y que mayor recompensa que las zapatillas de tu marca las haya llevado el rey Felipe hace unos días. ¿Sabía que las iba a lucir en Ibiza, durante su gira por las Baleares o le tomó por sorpresa?

Ni mucho menos. No lo planificamos. Fue una muy grata sorpresa porque nosotros no regalamos productos ni contamos con influencers que promocionen la marca. Desde la Zarzuela compraron cinco pares, a través de dos pedidos, pero nosotros no lo sabíamos. De hecho, teníamos lista de reserva y nuestros clientes estaban comprando la nueva reposición. La Casa Real, incluso, compró la nueva reposición y esperó más de un mes para recibir su pedido. Desde la Zarzuela nos escribieron preguntando por el tiempo que faltaba para recibir las zapatillas y al final, les llegó según lo previsto.

¿Cuál fue su impresión al ver al rey Felipe llevando unas zapatillas Yuccs?

Que te suceda algo así te da una alegría y una ilusión brutal. Para nosotros ha sido un hito muy importante dentro de Yuccs. Estamos súper agradecidos porque alguien como el rey Felipe haya apostado por una marca como la nuestra. Yo esto lo veo como una consecuencia del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Por hacer las cosas bien y haber apostado por un producto diferente y con gran valor. Hemos tenido muy buena acogida desde el principio y estamos creciendo mucho. Nuestros clientes valoran muchísimo nuestro trabajo.

A nivel de ventas, ¿ha tenido algún impacto el hecho de Felipe luciera un producto de su marca?

No se trata de notarlo en ventas. Es un tema de estar orgullosos de nuestro producto, en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. No lo valoro tanto a nivel de vender más o menos, sino como un hito importante que nos motiva para seguir creando cosas diferentes e innovadoras. Al final, es una manera de darnos cuenta que estamos haciendo muy bien las cosas.

De los cinco pares de zapatillas que ha comprado la Zarzuela, ¿todas han sido de hombre o hay alguna de mujer que pueda ser para Letizia o sus hijas?

Tenemos dos tallas 45 para el Rey, en colores carbón y beige. Pero además, varias tallas entre 38 y 39. Así que ojalá veamos a sus hijas o a la misma Letizia con unas Yuccs.

Si se lo pidieran, ¿haría un modelo exclusivo o personalizado para la Casa Real?

Habría que verlo, pero si se puede hacer, no habría ningún problema. Como ocurre con cualquier otro cliente.

Felipe VI, luciendo unas zapatillas Yuccs en talla 45 y color beige. Gtres

¿Qué planes tiene Yuccs para el futuro?

Queremos consolidar bastante nuestra posición dentro de España. Somos una empresa muy joven y nos focalizamos mucho en nuestro país. Después, poco a poco queremos ir abriendo en Europa, desde el canal online. En el momento en que lo veamos oportuno, iremos abriendo nuestras tiendas físicas y seguiremos apostando por lanzar nuevos productos y accesorios innovadores. Pero siempre muy fieles a nuestra filosofía.

