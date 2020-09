Letizia, ideal con un vestido otoñal de cuadros y 'pumps' de Manolo Blahnik

Letizia (48 años) empieza la semana fuerte. Este lunes ha presidido el acto Mujeres incansables: retos y logros para reinvertirse en tiempos de crisis, organizado por la Fundación de Microfinanzas de BBVA. Antes de llegar al trono, este tipo de temas estaban siempre en la agenda de su suegra, la reina Sofía (81), pero eso era antes.

Por mucho que sea semana nueva y casi mes nuevo, Letizia ha tirado de armario. Es decir, nada nuevo. La esposa de Felipe VI (52) ha repetido un vestido de Pedro del Hierro ideal que hacía mucho que no le veíamos.

Letizia luciendo su clásico vestido de cuadros. Gtres

Se trata de un diseño de la firma española, que pertenece a la misma marca que Cortefiel, Women’Secret, estampado en cuadros en varios colores otoñales, con una apertura asimétrica en la parte delantera de la falda. Ella lo estrenó noviembre de 2018 y no se lo habíamos vuelto a ver. Si la Reina lo pagó, dato que siempre es un misterio, le costó poco más de 150 euros.

Letizia lo estrenó para acudir a la inauguración de una exposición en el Museo Del Prado y, entonces, el vestido llevaba su propio cinturón. Esta vez, la Reina ha decidido ceñir y marcar un poco más su cintura con un cinturón de Burberry, que lleva en su vestidor desde que era Princesa de Asturias, mucho más ancho y que ciñe mucho, muchísimo más.

Los zapatos que ha lucido Letizia. Gtres

Lo mejor del outfit han sido, sin duda, los zapatos. Letizia ha calado un modelo de Manolo Blahnik que nos chifla. Realizado en piel de serpiente y con una pequeña plataforma, son ideales. En la mano, como siempre, una cartera. Esta vez negra, a juego con el cinturón XXL, firmada por Carolina Herrera, se trata del modelo Astrid.

La cartera de Letizia de Carolina Herrera. Gtres

Y lo peor de todo el look, otra vez las joyas. Me da tanta pena esas piezas maravillosas que tiene en el joyero de Zarzuela completamente olvidadas empeñándose en repetir una y otra vez los mismos pendientes de aro, que imita la forma del bambú. Supongo que serán como el anillo de Karem Hallam, que también ha llevado hoy, un regalo especial, porque si no no lo entiende nadie.

