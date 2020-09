Sonia Ferrer desvela el complicado momento profesional que atraviesa a causa de la Covid-19

Sonia Ferrer (42 años) está viviendo un momento agridulce. Así como su relación sentimental con Pablo Nieto (40) -hijo de Ángel Nieto y al que lleva conociendo cerca de tres meses- está más sólida que nunca, su situación profesional no está atravesando por su mejor momento a causa de la Covid-19. La comunicadora, que presentaba un espacio de crónica social los fines de semana en Telemadrid, ha visto cómo el programa paralizaba su emisión tras decretarse el estado de alerta el pasado mes de marzo.

Ahora, seis meses después, Ferrer confiesa que a nivel profesional sigue sin remontar del todo en un año que "se presenta complicado. Pero ahí estamos trabajando. No me puedo quejar. Es verdad que mi programa no ha podido volver por ahora. No sabemos qué pasará en unos meses. Hay que ser pacientes porque estamos en un momento complicado con esta pandemia", sostenía.

La presentadora desconoce cuál será su futuro en la cadena. Gtres

Y añadía: "No estamos para quejarnos. Si estamos trabajando, no estamos para quejarnos". En el plano sentimental, Sonia se muestra muy discreta. Prefiere no hablar de su relación con Pablo Nieto -argumentando que "Pablo no está aquí", en el acto al que ha acudido-, pero, aunque asegura que "no tengo nada que decir al respecto", sí confiesa con una sonrisa que "todo bien, todo estupendo".

Fue a finales de julio cuando Ferrer se enteró que Telemadrid decidía cancelar su programa después de unos meses parado por el coronavirus. En ese momento, JALEOS se puso en contacto con la protagonista para conocer cómo se tomó la cancelación. "Aún estoy en shock", confesaba. La presentadora aseguraba que no se le había comunicado la noticia por parte de la cadena: "Me enteré de la noticia ayer y aún no he hablado con nadie de Telemadrid".

Este abrupto final se produjo en plenas vacaciones de verano, por lo que Sonia, que las pasó en Ibiza junto a Pablo Nieto, desconocía en aquellos días qué ocurriría en septiembre: "Ahora mismo estoy fuera, así que la próxima semana espero poder hablar de proyectos y de mi futuro en la cadena". A punto de que el mes de septiembre toque a su fin, nada se sabe al respecto.

De esta manera, Telemadrid daba, pues, carpetazo al espacio en el que Sonia Ferrer llevaba desde febrero de 2018 ofreciendo la última hora del corazón con excelentes resultados de audiencia, llegando a competir con la oferta de cadenas nacionales en la región en una franja, la del mediodía, que antes del estreno de este programa vivía una auténtica agonía.

El caso de De todo corazón guarda cierto paralelismo con el de El Madroño, otro exitoso espacio de la cadena que, tras su retirada temporal durante el confinamiento, fue cancelado y abandonó la parrilla sin poder despedirse de sus espectadores. Unas decisiones in extremis que forman parte de la estrategia de renovación que el canal autonómico está llevando a cabo de cara a la próxima temporada.

