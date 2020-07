Sonia Ferrer, "en shock" tras cancelarse su programa en Telemadrid

Sonia Ferrer (42 años) es una de las grandes protagonistas de la semana. El mismo día en que se ha conocido que está de nuevo enamorada y feliz junto a Pablo Nieto (40), hijo menor del fallecido piloto Ángel Nieto, la presentadora ha sido también noticia por un acontecimiento que ha empañado su alegría y ha trastocado sus planes profesionales.

Este viernes se ha desvelado que Telemadrid ha decidido cancelar De todo corazón, el programa que Sonia presentaba desde hace dos años los fines de semana en la cadena regional, tal y como ha adelantado El Televisero. Una decisión que se ha producido de forma inesperada tras varios meses en los que el espacio había permanecido paralizado por la crisis del coronavirus.

JALEOS se ha puesto en contacto con la protagonista para conocer cómo se ha tomado la cancelación: "Aún estoy en shock", confiesa. La presentadora asegura que no se le había comunicado la noticia por parte de la cadena: "Me enteré de la noticia ayer y aún no he hablado con nadie de Telemadrid".

Telemadrid ha decidido cancelar 'De todo corazón' tras dos años. Telemadrid

Este abrupto final se ha producido en plenas vacaciones, por lo que Sonia, que se encuentra en Ibiza junto a Pablo Nieto, aún desconoce qué ocurrirá en septiembre, cuando comience la nueva temporada televisiva: "Ahora mismo estoy fuera, así que la próxima semana espero poder hablar de proyectos y de mi futuro en la cadena", comenta.

De esta manera, Telemadrid da carpetazo al espacio en el que Sonia Ferrer llevaba desde febrero de 2018 ofreciendo la última hora del corazón con excelentes resultados de audiencia, llegando a competir con la oferta de cadenas nacionales en la región en una franja, la del mediodía, que antes del estreno de este programa vivía una auténtica agonía.

La presentadora desconoce cuál será su futuro en la cadena. Gtres

El caso de De todo corazón guarda cierto paralelismo con el de El Madroño, otro exitoso espacio de la cadena que, tras su retirada temporal durante el confinamiento, fue cancelado y abandonó la parrilla sin poder despedirse de sus espectadores. Unas decisiones in extremis que forman parte de la estrategia de renovación que el canal autonómico está llevando a cabo de cara a la próxima temporada.

[Más información: Santi Burgoa cambia de cadena tras su salida de Mediaset: este es su nuevo proyecto televisivo]