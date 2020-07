Eva González: "Me da vergüenza que todo el mundo me mire así" Gtres

Eva González (39 años) vuelve a estar bajo el escrutinio público. Karelys Rodríguez ha vuelto. Desde que el pasado mes de diciembre salieran a luz unas fotografías de Cayetano Rivera (43) con la canaria por las calles de Londres, el matrimonio del torero con la presentadora ha suscitado un gran interés.

Ahora, casi ocho meses después de aquella polémica en la que salía a luz que Karelys había pactado las fotografías, ha decidido volver para contar y aclarar todo, con la intención de defenderse, limpiar su nombre y "pasar página".

Tras las declaraciones de la canaria en las que, supuestamente, Cayetano había mantenido una relación sentimental con ella durante seis años a espaldas de la presentadora; la mirada se fijaba en Eva González.

Mientras tanto, Karelys Rodríguez que, al parecer, no ha recibido ningún beneficio económico por su entrevista reafirma que con esta entrevista y con las fotografías de diciembre no buscaba hacerse conocida que no era su objetivo. "Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo", declaraba y, además, reconocía su error por haber mantenido durante seis años esta relación con en esta relación tanto tiempo.

Eva González mantiene su silencio tras las declaraciones de Karelys

La modelo no ha querido emitir ninguna declaración al respecto. Opta por guardar silencio, ante la nueva polémica que ha envuelto su matrimonio desde finales del año pasado. Tan sólo se pronuncia para asegurar que se siente avergonzada debido a que la gente le mira por la presencia de las cámaras de la prensa que aguardan en el exterior de su casa: "Es que me da una vergüenza... que todo el mundo me mire así".

Por el momento, parece que ni Cayetano Rivera, ni Eva González, van a hacer ninguna declaración al respecto. Incluso existen comentarios que afirman que la presentadora lejos de mostrarse preocupada por las acusaciones de las presuntas infidelidades de su marido, se ríe por esta situación.

Mientras tanto, tras su reciente escapada a la costa de Cádiz, junto a su marido y su hijo, Cayetano, Eva González ha vuelto a plató para iniciar las grabaciones de la segunda edición de La Voz Senior. La presentadora se ha mostrado contenta en una de sus últimas publicaciones compartidas en sus redes sociales, de volver a su rutina y de alejarse de la polémica que Karelys Rodríguez ha vuelto a avivar con su entrevista sobre su supuesta romance con Cayetano Rivera.

