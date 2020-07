Karelys Rodríguez: "He tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado"

Cayetano Rivera (43 años) fue el gran protagonista de la crónica social a finales del año pasado. Desde que apareció en una portada de revista junto a una amiga en Londres, el torero acaparó titulares y estuvo en boca de todos. En las imágenes se le veía acompañado de Karelys Rodríguez, una joven canaria con quien parecía tener una buena sintonía y mucha química. Casi ocho meses después de aquel revuelo, ella ha decido hablar y contarlo todo para defenderse, limpiar su nombre y "pasar página".

Tras haber recibido un aluvión de críticas, Karelys Rodríguez ha aclarado que en ningún momento buscó fama en los medios de comunicación, aprovechándose de esta información. "Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo", ha reconocido la joven canaria en Lecturas antes de revelar que no se siente contenta de su romance con Cayetano Rivera. "El haber estado estado involucrada en una relación con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa", ha comentado.

Pero esta no es la única confesión que ha hecho Karelys. La canaria ha contado con detalles el vínculo que tuvo con el diestro por un largo tiempo. "Hemos tenido una relación especial durante todos estos años, yo he estado enamorada de él. Nunca lo he querido reconocer y, en estos años, me lo negaba a mí misma y a los pocos amigos que eran conocedores de esta historia. Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco. Hasta que me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo con vida", ha asegurado. "Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así. Ha condicionado mi vida porque es una persona que ha estado en mi vida, casi desde que lo conocí", ha añadido.

Portada de la revista 'Lecturas' con la entrevista a Karelys Rodríguez.

Según ha explicado la canaria, ella y Cayetano se conocieron "por unos amigos hace ocho años". Desde entonces, su romance ha sido intermitente. Pero "de continuo han sido alrededor de unos seis años de relación". De hecho, Karelys ha desvelado que su vínculo fue hasta hace muy poco. "Hasta el año pasado, Cayetano ha estado en mi vida", ha comentado la joven antes de confesar que, si estuvo unida al torero por tanto tiempo fue por sentimientos. "Me duele reconocer que estuve enamorada de él y me hace sentir mal, la verdad".

Si bien no ha querido dar muchos detalles sobre lo que le enamoró de Cayetano Rivera, Karelys ha reconocido que, desde el principio tuvieron mucha conexión. A pesar de que entonces el torero tenía pareja, su forma de ser con la canaria era muy bonita. "Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial".

Aunque Cayetano estuvo en la vida de Karelys Rodríguez hasta el año pasado, según ella misma ha revelado, el torero ha querido mantener conversaciones con la canaria. "No hablo con él desde diciembre. Me felicitó por la Navidad y el Año Nuevo, pero la relación ya estaba fría y, durante el confinamiento, ha intentado ponerse en contacto conmigo pero desconozco el motivo", ha dicho a Lecturas.

Karelys reconoce su error

A Karelys Rodríguez le costó asimilar que no iba a tener nada serio con el torero. Sin embargo, eso fue lo único que le hizo notar lo mucho que quería a Cayetano Rivera. "Cuando me di cuenta del error que estaba cometiendo y abrí los ojos, sentí dolor en el corazón y fue cuando me di cuenta que estaba enamorada".

Karelys Rodríguez, en las calles de Londres, el pasado mes de enero. Gtres

Hoy, Karelys Rodríguez no busca dar una imagen de una mujer arrepentida. De hecho, considera que así se castigaría a sí misma. No obstante, reconoce que ha cometido "un gran error en mantener algo así con otra persona y, sobre todo, en no saber salir de la situación y decir 'basta'". La joven canaria, además, ha confesado que haberse enamorado de Cayetano Rivera no merecía la pena. "Me siento fatal porque mentí a mucha gente, amigos y familia, y los pocos que lo sabían me lo advertían. Ojalá les hubiera escuchado porque siento que he desperdiciado los mejores años de mi vida con una persona que no me merecía. ¡Cómo pude ser tan tonta", ha dicho en conversaciones con la revista. "Si por algo me siento horriblemente mal conmigo misma es por haber permitido que alguien me tenga como segunda opción y no me dé mi lugar como mujer, algo que me ha afectado incluso psicológicamente".

Karelys Rodríguez solo ha querido hablar de su relación con Cayetano Rivera y ha evitado por completo hacer referencia a Eva González (39). "Yo de ella no quiero hablar, no quiero entrar en ese tema", ha enfatizado.

