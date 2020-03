Eva González y Cayetano Rivera, así pasan la cuarentena junto a su hijo Cayetano

Eva González (39 años) y Cayetano Rivera (43) están siguiendo las instrucciones del estado de alarma decretado por el Gobierno. La pareja ha dejado a un lado sus quehaceres normales para permanecer en casa hasta que pase esta pandemia del coronavirus COVID-19 que vive España. La presentadora y el torero han tenido que interrumpir sus trabajos a causa de esta infección, una situación que les llevó la semana pasada a hacer las maletas y marcharse al pueblo natal de Eva, Mairena de Alcor, en Sevilla.

Allí, Eva y Cayetano se han recluido desde que las grabaciones de La Voz Kids se suspendieran. Además, el hermano de Francisco Rivera (46) ha visto cómo sus compromisos taurinos también están pendiendo de un hilo dada la situación actual. Aún así la pareja no ha dejado que la tristeza se apodere de sus días, pues se ha volcado en su hijo Cayetano, el cual les alegra los días y es el verdadero protagonista de esta cuarentena para sus padres.

Atrás quedaron los difíciles meses que vivió el matrimonio. La publicación de unas fotografías de Cayetano con una amiga en Londres circularon por todos los medios de comunicación. El torero y la modelo aseguraron que iban a demandar a todos aquellos que cuestionasen su relación. Pasada la tormenta mediática, Eva y su marido han vuelto a la normalidad con su hijo. Tras celebrar su segundo cumpleaños con todos sus familiares y amigos, la pareja ha decidido presumir del tiempo que pasan con él en Instagram durante su confinamiento.

El hijo pequeño de Carmina Ordóñez y Francisco Rivera 'Paquirri' publicaba hace unos días una imagen del teatrillo casero que le habían preparado a su hijo. Más tarde, tanto Eva como Cayetano compartían una fotografía de su hijo con un dibujo donde daba gracias a todos los sanitarios que estos días están luchando contra el coronavirus. Una serie de imágenes a las que se ha sumado la de Cayetano con todos los puzzles que tenía en casa hechos: "Venga, ya hemos hecho todos los puzzles que tenemos. Ahora a por otro desafío!". Unas bonitas instantáneas que demuestran que Cayetano Rivera y Eva González están más unidos que nunca.

Ver esta publicación en Instagram #yomequedoencasa Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 13 Mar, 2020 a las 10:17 PDT

Atrás quedó Karelys

Karelys en una imagen de sus redes sociales.

Parece que la tranquilidad ha regresado a la casa de Eva González y Cayetano Rivera. La pareja podría haber cerrado ya el que ha sido el peor capítulo de su relación. Hace unas semanas, el matrimonio demostraba el amor que se profesa en un reportaje en la revista ¡Hola!. El lugar donde se hizo la sesión de fotos no fue escogido al azar, sino que la localización en la que se les retrató tiene un significado especial para ellos. Las imágenes se tomaron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sevilla, la misma en la que contrajeron matrimonio en 2015.

Unas románticas instantáneas que se produjeron después de que salieran a la luz varios WhatsApps de Karelys Rodríguez (28) y un fotógrafo. Todo comenzó el 10 de noviembre de 2019. "Hola. Te he llamado hoy temprano. No sé si me recuerdas, pero te conocí hace un año en el restaurante Zela, donde tú intentabas tomar fotos de Cristiano Ronaldo (34) y nosotros charlamos fuera. Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo y justo me acordé que tenía tu número", es lo primero que le escribió Karelys en su WhatsApp al profesional gráfico.

El paparazzi contestó horas después y Rodríguez le insistió en la "urgencia" que tiene su caso y que lo necesita todo "para hoy". Afortunadamente para ella el fotoperiodista se encontraba en Madrid pero volaba ese mismo día a Londres, por lo que concretaron la cita. "¿Puedo llamarte luego cuando aterrices? Y te explico", detalló Karelys a su receptor. Así quedó patente que la joven abogada quiso tenderle una trampa al torero para ser fotografiados juntos. Todo un huracán mediático que, afortunadamente, quedó atrás.

[Más información: Las lágrimas de Eva González en su primer acto público tras el escándalo Karelys]