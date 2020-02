Las lágrimas de Eva González en su primer acto público tras el escándalo Karelys

Eva González (39) ha acudido a su primer acto público tras unos meses convulsos marcados por las polémicas fotos de Cayetano Rivera (43) y su amiga, la abogada Karelys Rodríguez (28). La presentadora se ha mostrado visiblemente emocionada, sin contener las lágrimas, en la entrega de las Medallas de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Eva González comenzaba su intervención con los ojos vidriosos y muchos nervios. "Empezamos y se me va a salir el corazón por la boca, cómo cambian las cosas cuando uno está en su tierra", explicaba. En su discurso no se olvidó tampoco de uno de los pilares fundamentes de su vida, su padre Manuel González, fallecido en 2013 por complicaciones derivadas de un ictus: "Cuando hablo del campo me emociono, porque mi padre era agricultor".

Eva González, en la entrega de medallas. Gtres

El padre de Eva González murió sin poder verla vestida de blanco y jurarle amor eterno a su marido, Cayetano Rivera, y tampoco pudo ver el nacimiento, los primeros pasos o las primeras palabras de su nieto.

En el acto, la presentadora no estuvo acompañada de su marido. Tal y como refleja el torero en su perfil de Instagram, el diestro se encuentra preparando su pretemporada tonadillera. Aunque sí que estuvo arropada por su íntima amiga, la cantante Vanesa Martín (39), quien recibió la Medalla de Andalucía de las Artes.

Ver esta publicación en Instagram La preparación continua! #pretemporada2020 Una publicación compartida de Cayetano Rivera (@cayetanorivera) el 28 Feb, 2020 a las 8:31 PST

La presentadora, que eligió para la ocasión un elegante conjunto en color azul, felicitaba a la artista por el galardón con las siguientes palabras: "La de la luz especial y los ojos llenos de vida. La que sabe hacerme reír y llorar al mismo tiempo. La que me enseña a no pedirnos nada. Mi amiga. Qué orgullosa estoy de ti y qué feliz de poder compartir ese día a tu vera. Enhorabuena". Precisamente, Vanesa Martín fue la encargada de poner el broche de oro al evento con una actuación en homenaje a su tierra.

"Espero que mi retina me haga justicia y se quede con todas las imágenes que vio ayer, mi corazón no me preocupa porque sé que para siempre guardará todos los sentimientos que he vivido", ha escrito Eva González en redes tras la entrega de medallas.

Parece que la tranquilidad ha regresado a la casa de Eva González y Cayetano Rivera. La pareja podría haber cerrado ya el que ha sido el peor capítulo de su relación. Hace unos días, el matrimonio demostraba su amor en un reportaje en la revista ¡Hola!.

El lugar donde se hizo la sesión de fotos no fue escogido al azar, sino que la localización en la que se les retrató tiene un significado especial para ellos. Las imágenes se tomaron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sevilla, la misma en la que contrajeron matrimonio en 2015.

La pareja, tras la polémica. Gtres

Unas románticas instantáneas que se produjeron después de que salieran a la luz varios WhatsApps de Karelys y un fotógrafo. "Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo. Es urgente". Esta fue una de las frases con las que la agobada comenzaba su conversación con el paparazzi, el mismo que realizó sus fotos con el torero en un bar de Londres. Una charla mediante mensajes que dejaba al descubierto la traición de la abogada al marido de Eva González.

