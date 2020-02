La vuelta definitiva de Karelys Rodríguez a España: este será su 'nuevo' trabajo

Karelys Rodríguez (28 años) aterrizó en los medios de comunicación para quedarse, según profetizaron algunos. Dos reportajes en exclusiva en una revista del corazón y varias 'pilladas' en plena calle ya la han convertido en un personaje mediático de primer orden. Aquellas fotos junto a Cayetano Rivera (43) en Londres la han puesto en el foco mediático y hay quien asegura que ella "está encantada" con esta exposición.

No en vano, se descubrieron los mensajes que se intercambió con el fotógrafo británico horas antes de quedar con el diestro en la ciudad británica. Sea como fuere, JALEOS ha podido conocer que Karelys desea volver a España. Se desconoce si la decisión la ha tomado para ejercer como personaje público y dejarse acunar por las múltiples ofertas profesionales que le han llegado desde las polémicas fotos, pero lo que es un hecho es que ya piensa en su regreso.

Karelys en una imagen de sus redes sociales.

Quiere volver, pero no desvincularse de la abogacía. De hecho, "ya se está formando" en una especie de 'curso puente' con el que podrá ejercer en España de Relaciones Internacionales. Todo, dentro del ámbito del Derecho. Se aclara a este periódico que de este modo Karelys continuará "teniendo vínculo" con su bufete de Londres. Apostilla otra fuente a la que ha tenido acceso este medio que, más allá de las informaciones que la apuntan como alguien 'hambriento' de fama, "ella es una persona muy familiar y necesita a los suyos cerca". En concreto, a raíz de las polémicas imágenes "Karelys se ha volcado muy de lleno en su familia".

El "lío" de Karelys con su Instagram

Hace unos días, este periódico se hacía eco de que Karelys había 'liberado' su Instagram para que todo el público pudiese ver sus imágenes. Un paso al frente que muchos interpretaron como la prueba de que esta joven abogada deseaba ejercer de famosa. Sin embargo, a los pocos días volvía a 'cerrar' su perfil para que tan solo sus amistades puedan ver sus publicaciones. Este periódico ha podido conocer que Karelys "está muy liada" tras la repercusión mediática y "la presión la puede por momentos".

La conversación que la delató

Todo comenzó el pasado 10 de noviembre. "Hola. Te he llamado hoy temprano. No sé si me recuerdas, pero te conocí hace un año en el restaurante Zela, donde tú intentabas tomar fotos de Cristiano Ronaldo (34) y nosotros charlamos fuera. Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo y justo me acordé que tenía tu número", es lo primero que le redacta Karelys en su WhatsApp.

El paparazzi contesta horas después y Rodríguez le insiste en la "urgencia" que tiene su caso y que lo necesita todo "para hoy". Afortunadamente para ella el fotoperiodista está en Madrid pero vuela ese mismo día a Londres, por lo que concretan la cita. "¿Puedo llamarte luego cuando aterrices? Y te explico", detalla Karelys a su receptor.

Pasan las horas y la amiga de Cayetano intenta localizar al fotógrafo pero su avión se retrasa y Karelys se muestra ansiosa. "Oh, lo siento. Es porque esto es urgente, jaja ¿Puedo llamarte?", le escribe. El siguiente mensaje de la canaria es la ubicación donde se ve el bar en el que la joven ha quedado con el torero. El paparazzi comenta que conoce el lugar muy bien, sin embargo, Karelys sigue imponiendo su mandato en la gestión: "Pero yo te lo haré saber tan pronto como él me confirme. (...) En frente del café hay una tienda con cristales que también está perfecto".

Era el 11 de noviembre por la tarde cuando Karelys vuelve a contactar con su aliado: "Él me confirma que está viniendo. Estoy tan nerviosa. Él no puede ver nada de nada". Ante las dudas de la canaria el fotógrafo intenta calmarla: "Que no cunda el pánico. Él no me verá", a lo que ella responde: "Está bien. Si él te ve, por favor sal corriendo jajaja".

[Más información: Karelys Rodríguez revela cómo se encuentra tras salir a la luz su trampa a Cayetano Rivera]