Jesulín de Ubrique, ingresado de urgencia en Málaga tras sufrir un microinfarto

Jesulín de Ubrique (50 años) ha sufrido un microinfarto. A primera hora de la mañana de este domingo, 8 de septiembre, el diestro ha ingresado de urgencia en un hospital de Málaga.

El torero se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en El Rincón de la Victoria cuando empezó a encontrarse mal. La noticia ha tomado por sorpresa, pues este pasado sábado, 7 de septiembre, su mujer, María José Campanario (45), descubría uno de sus planes junto a una foto compartida en sus stories de Instagram en la que escribía: "Gracias por la vida, amor". Hasta ese momento, todo parecía transcurrir con total normalidad.

Jesulín ha sufrido este bache de salud solo tres días después de que reapareciera en televisión junto a su esposa, María José Campanario, en el estreno de Emparejados, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Sánchez (43) y su mujer. La noticia ha sido publicada en exclusiva por el periódico La Razón. Poco después, desde Socialité, han informado que el torero se encuentra "en observación" y que, por suerte, se ha tratado de "un pequeño susto".

El mismo programa, ha informado que el hermano del diestro, Víctor Janeiro (45), se acaba de enterar de la noticia, pues cuando sucedieron los hechos se encontraba toreando en Cantabria.

Horas antes de que trascendiera la información, su hija Julia (21) compartía en sus redes sociales una fotografía en la que se le veía disfrutar de la playa. Un gesto que nada hacía presagiar la inquietante situación que estaría viviendo su progenitor.

Previo a este post, la influencer también rescataba algunos momentos de la reciente entrevista de sus padres. Una charla en la que el matrimonio, que hace apenas unas semanas celebraba su 22º aniversario de bodas, se sinceró sobre diferentes temas personales: su familia, su relación de pareja, el dinero, el trabajo y los hijos.

Cabe recordar que en 2017, el hijo de Carmen Bazán ya sufrió un susto cuando toreaba en la plaza de toros de Lanzahíta, Ávila. Entonces tuvo que ser trasladado a un hospital debido a encontrarse indispuesto. Finalmente, se confirmó que se trataba de una arritmia.

Jesulín de Ubrique previo a un acto en Sevilla el pasado enero. Gtres

Fue un momento angustiante para el diestro, tal y como aseguró él mismo, tiempo después, en una conversación con la revista ¡HOLA! "De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba. Aun así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie", comentó Jesulín de Ubrique.

"Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió", añadió entonces.