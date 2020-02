Las emotivas palabras de Noelia López al cumplirse ocho meses de la muerte de José Antonio Reyes

Ocho meses han pasado desde aquel fatídico 1 de junio en el que el futbolista José Antonio Reyes perdiera la vida en la carretera dejando viuda a su mujer, Noelia López (34 años), y huérfanos a sus tres hijos: José Antonio Jr (12), Noelia (6) y Triana (2).

El recuerdo del deportista permanecerá imperecedero en el corazón de su esposa y así lo ha transmitido ella en infinidad de ocasiones a través de sus redes sociales, donde ya cuenta con más de 86.000 seguidores. Un ejemplo de ello ha tenido lugar hace apenas unas horas. La viuda del futbolista sevillano ha recurrido al poema completo Queda prohibido de Pablo Neruda para acompañar una fotografía suya junto a su hija mayor, la primera de las dos en común con Reyes.

Noelia López, viuda de Reyes, junto a su hija mayor. Instagram

"Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus dudas y mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles sólo cuando los necesitas", comienza el clásico poema del escritor chileno. [...] "Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual", concluía López.

Noelia López, José Antonio Reyes y una de sus hijas en común.

Un mensaje de positividad, ánimo y aliento después de los malos momentos por los que la joven jiennense ha atravesado. La noticia de la inesperada muerte de José Antonio Reyes conmocionó a toda España y dejó a Noelia, según desvelaron fuentes cercanas a JALEOS, "muy mal, muerta en vida". El deportista más joven de la historia del fútbol español en debutar en Primera División viajaba desde Badajoz hasta Utrera para dar una sorpresa a su familia, su mujer y sus dos hijas pequeñas cuando en el camino encontró la muerte.

Según apuntó el entorno de Noelia a este periódico: "Jose venía a dar una sorpresa a Noelia y a sus dos hijas. Les dijo que iba convocado con el equipo, que cuando se montase en el autobús que los llevaba a Cádiz las llamaría por teléfono. Noelia y Reyes siempre hacían videollamada por las niñas, para que las niñas vieran al padre. A la media hora, Noelia llamó y ya tenía el teléfono apagado. Miró en los convocados y se dio cuenta de que José no estaba en la lista. Insistió, insistió, llamando pero ya no respondió al teléfono... Nunca llegó a casa".

El dolor de Noelia

Noelia López junto a José Antonio Reyes y su hermano Tony López. Instagram

En estos meses de dolor, Noelia López ha intentado sobrellevar su día a día con absoluta normalidad, especialmente por sus hijas. En todo momento ha estado acompañada por sus padres, Antonio López y Juana Muñoz, sus grandes apoyos, y quienes comprenden mejor que nadie su aflicción y el sentimiento de duelo.

No es el primer revés que la vida asesta al núcleo duro de los López Muñoz. En el año 2014, Tony López, hermano de Noelia, el pequeño del clan familiar, era diagnosticado de una grave enfermedad y meses después, en noviembre de 2015, moría dejando destrozada no solo a los suyos sino también a su cuñado, José Antonio Reyes. El futbolista en aquel momento quiso brindar un gol a su cuñado y tras encajar el balón en un importante partido, reprodujo la letra T (de Tony) con sus manos. Un emotivo guiño que Noelia recogió y publicó en su cuenta de Instagram.

José Antonio Reyes dedicó un gol a su cuñado fallecido. Redes sociales

