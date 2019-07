La viuda de Reyes, en el cumpleaños de su hija Noelia: "Te entristece saber que papi no estará"

Noelia López (33 años), la viuda José Antonio Reyes, ha seleccionado una bonita foto familiar para felicitar a su hija mayor, Noelia, por su sexto cumpleaños. En la imagen aparecen Noelia, madre e hija, el futbolista, y la pequeña del clan: Triana. Junto a la instantánea de los cuatro, unas emotivas palabras en las que también recuerda a su marido, el futbolista del Extremadura UD, fallecido hace poco más de un mes en un accidente de tráfico.

"Feliz cumpleaños mi niña bonita, y sí, es feliz porque hoy celebramos la vida, la tuya. Seguirás siendo la niña más feliz del mundo con los recuerdos que papi te dejo en tus primeros años y todos los que quedan por inventar. Te entristece saber que "papi no estará hoy", y a la vez sonríes afirmando que "papi observará desde el cielo tu cumpleaños"; es la virtud que poseéis los niños de endulzar el momento por amargo que sea. Y GRACIAS, por hacer fácil lo difícil. Niños: lugar donde habita la inocencia, esa que te hace respirar en paz cada vez que piensas que el lugar donde está papá es bueno", comenzaba el mensaje.

La foto con la que Noelia López ha felicitado a su hija en Instagram.

Y continuaba con unas palabras de amor y aliento a su primogénita: "Ten seguro que todos nacemos con las mismas oportunidades y un libro de nuestra vida con las páginas en blanco; esas cuya resolución nos ocupa la mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta que no disponemos de carbón para escribir un borrador, sino que lo hacemos con tinta sin lugar a cambiar nada. Nunca te arrepentirás de hacer lo correcto; créeme, una conciencia tranquila es el mayor de los tesoros. Que la vida se va en un segundo; nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y siembra bondad, algún día la recogerás. Jamás pagues con la misma moneda; así se marca la diferencia. No pierdas tu tiempo en coleccionar cosas, pues nos vamos con las manos vacías. No caigas en el error de muchos".

Y concluye, "sé inteligente e inviértelo en llenar tu alma disfrutando de cada momento, por insignificante que parezca se graba con fuego adentro. Ríe cariño, que la vida es una sola. No somos dueños de nuestro destino, pero si esclavos de nuestros actos; por eso, actúa con amor. Disfruta, aunque a veces la vida sea cruel; todo pasa, todo llega. Haz de tu vida la mejor de las historias. Y aquí, estaré yo; sentada en primera fila, espectadora de vuestras vidas recordando lo que un día fue y lo que hoy está siendo. Mi niña, sonríe, baila, ama y sé tremendamente feliz, sólo existe el presente perfecto ❤️ #osquieroprincesas #miniñacumple6 #mifamilia".

La inesperada muerte de José Antonio Reyes

José Antonio Reyes, Noelia López y sus dos hijas: Noelia y Triana.

José Antonio Reyes, el futbolista español más joven en debutar en Primera División, fallecía el pasado sábado 1 de junio a los 35 años de edad en un accidente de tráfico mientras conducía su propio coche. Un vehículo en el que también viajaban dos de sus primos pequeños: Jonathan Reyes (23), fallecido en el acto, y Juan Manuel Calderón (22) quien ha sido recientemente operado de urgencia y sigue recuperándose en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Si bien los primeros informes desvelaban que el deportista podría haber perdido el control de su Mercedes Brabus S550 tras reventarse una de sus ruedas por conducir a 237 kilómetros por hora, una nueva investigación podría dar un giro a todo lo anteriormente planteado.

Según la conclusión a la que ha llegado Myriam Moya, una perito judicial que ha realizado una investigación paralela, el deportista no se mató por un gran exceso de velocidad sino por un reventón en la rueda trasera derecha de su bólido. Este informe recoge que el vehículo que conducía Reyes se salió de la carretera cuando iba a entre 111 y 128 kilómetros por hora en una autovía limitada a 120.

