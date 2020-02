El homenaje de Movistar a José Luis Cuerda: emite su obra maestra 'Amanece que no es poco'

El reconocido cineasta José Luis Cuerda, director, productor y guionista de cine, ha fallecido hoy a los 72 años en su casa de Madrid. Varios rostros conocidos han querido mostrar sus condolencias a la familia a través de las redes sociales como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (47 años) o el periodista Jesús Cintora (43).

También la plataforma Movistar va a rendirle esta tarde su particular homenaje: se emitirá en el canal #0 la comedia Amanece que no es poco y Amanecista, tú eres necesario, un programa especial del encuentro amanecista en los pueblos albaceteños de Aýna y Molinicos, donde se rodó la película.

El cineasta, en la presentación de su última película. Gtres

El cineasta ha muerto después de una larga enfermedad que se acentuó al terminar su última película, Tiempo después, a la que dedicó los últimos años de su vida y que consiguió rodar gracias al apoyo de un grupo de cómicos, encabezados por Arturo Valls (44) que ejerció de productor.

"Si en su momento aquel trabajo tuvo algún detractor, hoy ya no queda ninguno", comentaba el protagonista de Amanece que no es poco, Antonio Resines (65), tras conocer la noticia. "Cuerda era un cineasta de Champion League. Y un enorme escritor, que no se nos olvide".

El cine español no se entiende sin José Luis Cuerda. Con su particular mirada, su humor surrealista y una especial forma de emocionarnos se hizo imprescindible, mucho más que necesario. Triste noticia la muerte de alguien que nos ha hecho más felices, más libres. Gracias, maestro pic.twitter.com/DM7GTgWzjz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2020

"El cine español no se entiende sin José Luis Cuerda. Con su particular mirada, su humor surrealista y una especial forma de emocionarnos se hizo imprescindible, mucho más que necesario. Triste noticia la muerte de alguien que nos ha hecho más felices, más libres. Gracias, maestro", ha escrito Pedro Sánchez en su perfil de Twitter.

Un mensaje parecido al que ha escrito la vicepresidenta primera Carmen Calvo (62): "Muy triste por el fallecimiento de José Luis Cuerda, una de las figuras claves del cine español, maestro de maestros y autor de títulos de culto. Un genio de la cinematografía que nunca se irá porque nos deja un maravilloso legado. Mis condolencias a su familia y amistades".

Muy triste por el fallecimiento de José Luis Cuerda, una de las figuras claves del cine español, maestro de maestros y autor de títulos de culto. Un genio de la cinematografía que nunca se irá porque nos deja un maravilloso legado.

Mis condolencias a su familia y amistades. pic.twitter.com/NgpbTY1nOj — Carmen Calvo (@carmencalvo_) February 4, 2020

Cuerda dirigió, entre otras, La lengua de las mariposas, adaptación de un relato de Manuel Rivas, y la trilogía denominada del "surruralismo", compuesta por Total, Amanece que no es poco, Así en el cielo como en la tierra y Tiempo después, estrenada en 2018. En 1988, el cineasta fue galardonado con el Goya por El bosque animado, otra de sus películas más relevantes.

