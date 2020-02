Shannen Doherty confiesa que su cáncer de mama ha vuelto y con metástasis

La actriz Shannen Doherty (48 años) ha visitado este martes el programa de ABC Good Morning America para revelar una triste noticia: "Mi cáncer ha vuelto", ha confesado sin poder contener las lágrimas.

De esta manera, la protagonista de Sensación de vivir ha anunciado que retoma una batalla contra la enfermedad que llegó a su vida en 2015, cuando se sometió a una mastectomía y varias sesiones de quimioterapia y radioterapia.

"Estoy en una fase cuatro, creo que todavía no lo he procesado", ha confesado la actriz, que asegura que ha decidido sacar a la luz la noticia por su propia voz: "Iba a conocerse en unos días o semanas".

Doherty se ha sincerado en el programa, afirmando que hay días en que se pregunta por qué ella: "Luego digo 'bueno, ¿y por qué no?'. Nadie merece esto".

Sobre el momento en que conoció la noticia, la actriz revela que lo primero que pensó fue cómo se lo contaría a sus seres queridos: "Mi primera reacción es concienciarme de cómo voy a decírselo a mi madre, a mi marido...", afirma emocionada.

Quien fuera una de las famosas Embrujadas no ha tenido tapujos a la hora de detallar en qué fase se encuentra de esta agresiva enfermedad, una noticia difícil de digerir que, sin embargo, Shannen intenta afrontar con entereza. De hecho, la actriz confiesa que recibió el diagnóstico en febrero del año pasado, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido hacerlo público.

Desde entonces, no ha parado de trabajar, incluso rodó la secuela de la exitosa serie Sensación de vivir después de conocer su recaída. En aquel momento, sólo su compañero de reparto Brian Austin Green sabía la noticia: "Antes de rodar me decía: 'pase lo que pase, estoy aquí'. Me ayudó mucho".

Shannen Doherty ha decidido hacer pública su enfermedad ahora porque se encuentra inmersa en una batalla legal contra la compañía de seguros State Farm, a la que reclama cubrir los daños que sufrió su casa en los incendios que asolaron California en 2018: "Prefiero que la gente lo escuche de mí y no lo vea en un documento judicial", ha afirmado en referencia a la posible filtración que podría producirse sobre su estado de salud.

Ejemplo de lucha

Desde que se enfrentara por primera vez al cáncer en 2015, Shannen Doherty se ha convertido en una auténtica abanderada de la lucha contra esta enfermedad, participando en numerosos eventos y colaborando con la divulgación de su propia historia personal: "Comparto mi experiencia para ayudar a la comprensión, el conocimiento y, espero, para poder dar ánimos a aquellos que sufren esta enfermedad, para que se mantengan positivos", escribía el pasado año.

Ante esta recaída, la actriz sigue tratando de mandar un mensaje de optimismo para todas aquellas personas que se encuentren en su situación: "Lo que más deseo hacer ahora es tener un impacto y ser recordada por algo más que ser yo", ha expresado en su emotiva intervención.

