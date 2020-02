Este es el entrenamiento 'radical' que ha seguido King Jedet para parecerse a 'La Veneno'

King Jedet (27 años), una de las actrices encargadas de retratar a 'La Veneno' en la serie que están produciendo 'Los Javis', ha tenido que meterse en la piel de la excolaboradora de Pepe Navarro (68) y para ello ha trabajado durante casi un año para conseguir una gran transformación física.

Hace nueves meses, la cantante se puso en manos de los entrenadores Antonio Ángel y Maicol Sarria, del método Radical Trainer, para perder peso y conseguir una figura tonificada. Estos dos personal trainers se habían puesto en contacto en varias ocasiones con la actriz para que se decidiera a ponerse en forma. Sin embargo, no fue hasta que estaba inmersa en el proyecto de Veneno cuando dio el paso definitivo.

King Jedet caracterizada como 'La Veneno'.

El procedimiento que siguen estos entrenadores personales se sustenta en dos pilares: una dieta y un entrenamiento personalizado que se revisa semanalmente para poder adaptarlo al plan previamente marcado.

Unas pautas que King Jedet ha seguido a rajatabla. Durante meses ha estado compartiendo en sus redes sociales cuánto se ha esforzado por alejarse de los alimentos 'basura', y optando por opciones mucho más saludables. También ha hecho un buen registro de su entrenamiento, cinco días por semana, en el gimnasio con Antonio Ángel y Maicol Sarria como guías. Un plan fitness completo que le ha costado 660 euros al mes.

El resultado tras nueve meses es evidente. En las propias imágenes que la actriz ha compartido en sus redes sociales se puede ver este gran cambio: ahora luce unas clavículas mucho más marcadas, en su cara predominan las líneas rectas y sus brazos se ven mucho más finos y tonificados, justo como ella quería.

King Jedet ha protagonizado un gran cambio tras ponerse en manos de Radical Trainer.

"Mi objetivo era feminizar mi cuerpo. Yo soy una persona trans, por lo que los músculos de mi cuerpo tienden a hacer unas cosas que no quiero que hagan. Entonces, ellos (los entrenadores) me ayudaron a tener más cintura, más piernas y ser más fina. Mi objetivo también era parecerme más al personaje que interpreto", ha explicado la propia Jedet en el perfil de Radical Trainer.

King Jedet asegura que más allá del cuerpo nota una gran transformación. "Creo que me ha cambiado algo la constitución. Hay veces que no hago la dieta estricta, como sano, me han enseñado a comer, y entreno... pero ya no engordo tan fácil. Me voy manteniendo. Creo que ahora tengo más resistencia", ha asegurado. "Mis hábitos han cambiado. De beber siempre a beber una o dos veces a la semana, ahora no como nada procesado, miro todo, controlo más las cantidades y al final como lo que necesito. No como más ni mal".

Además de este cambio físico, King Jedet anunció en diciembre que ha comenzado su tratamiento para cambiarse de sexo. "Yo ya me siento mujer. Lo hago -el tratamiento hormonal y las operaciones- para sentirme cómoda por fuera y para ver lo que quiero ver por fuera", declaró a El País.

Lo cierto es que la influencer lleva más de un año y medio sometiéndose a tratamientos y operaciones de cirugía estética para lograr la imagen de la mujer que siente ser. Además, desde hace dos años se somete a sesiones de láser periódicas en el rostro para eliminar el vello masculino de la barba.

Próximo estreno

El próximo mes de marzo verá la luz la serie Veneno, una producción de ocho capítulos de 50 minutos cada uno que relatarán la vida de Cristina Ortiz, un personaje que se convirtió en todo un fenómeno a finales de los 90.

Detalle de las tres actrices que interpretarán a 'La Veneno'.

La serie, que se podrá ver a través de la versión internacional de la plataforma de Atresmedia, está dirigida por Javier Ambrossi (35) y Javier Calvo (29); y cuenta con tres actrices para interpretar a 'La Veneno': Isabel Torres, Daniela Santiago y King Jedet.

Con esta serie la pareja de directores pretende crear un paralelismo entre la vida de la excolaboradora de Pepe Navarro con la de Valeria Vegas, autora de las memorias oficiales de La Veneno ¡Digo! Ni puta ni santa que escribió siendo una estudiante de Periodismo. En la producción se hace un repaso a la vida de estas dos mujeres que nacieron en épocas muy diferentes pero que se tienen que enfrentar a una incomprensión similar por parte de la sociedad.

El rodaje comenzó el pasado mes de diciembre en la localidad almeriense de Isleta del Moro, y se extenderá todavía dos meses más en la provincia de Almería y en la Comunidad de Madrid.

[Más información: Desy Rodríguez ('GH'), fichaje estrella de los Javis para la serie 'Veneno']