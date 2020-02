Mariló Montero: "No es ético que haya parejas sentimentales dentro del Congreso"

En un momento complicado con su exmarido Carlos Herrera (62 años) por la venta de su casa -como desveló en exclusiva JALEOS-, Mariló Montero (54) ha aprovechado la presentación de su libro La Maestra para mostrar su descontento con algunos medios de comunicación que, según ella, nunca se han interesado por conocerla realmente y que únicamente buscan el click a través de titulares "torticeros".

No solo ha 'denunciado' eso la de Navarra y rostro de Canal Sur. Con su libro bajo el brazo, Montero ha enarbolado la lucha por la igualdad y ha puesto la lupa, entre otras cosas, en la existencia de matrimonios dentro del nuevo Gobierno. En esta ocasión, la periodista no ha estado sola, ya que ha contado con el apoyo de su compañera y amiga, Carmen Gurruchaga (64), con la que ha escrito este libro.

¿Qué va a encontrar la gente en su libro?

Van a encontrar la historia de una mujer que ha sido ignorada, maltratada por la historia y que si no hubiera sido por ella, en España no hubiera habido mujeres universitarias en aquella época. El franquismo era puro machismo y se la ignoró y la figura de María de Maeztu la hemos recuperado nosotras.

Ha cambiado mucho la situación de la mujer...

Me gusta mirar hacia adelante. Me gustaría hablar de velocidades. Ahora se puede avanzar mucho más rápido en conseguir esas igualdades de derecho entre hombres y mujeres. Quizás habría que centrar el foco en la cuestión de la evolución, de que el hombre tiene que asumir con más rapidez la aceptación de esa igualdad.

¿Sigue habiendo machismo en nuestro país?

Muchísimo.

No hay que pararse

La forma de la denuncia también ha cambiado. Denunciamos más rápido y ojalá eso haga reflexionar a las personas.

"Hay machismo en el linchamiento"

¿Cómo ha educado a sus hijos?

Creo que es una época en la vida en la que la mayoría de los partidos estarían de acuerdo en alcanzar un pacto de Estado para la educación, y una vez que se implante esa educación, desde bebés hasta mayores, en cuestión de igualdad, habrá una buena base. Mientras tanto, hay que hacer cosas que son absolutamente necesarias en las personas adultas que todavía caen en el machismo. Hay machismo inconsciente. Linchamientos que vienen del machismo y eso es muy grave.

¿Se educa en casa y se enseña en la escuela?

En todos los sentidos, en el ámbito familiar. Por ejemplo, en talleres de alimentación se enseña. Hay familias que no comen sano y en los colegios se enseña y se ayuda a familias que lo desconocen. Ahora mismo, los interesados lo disfrazan y lo tapan y lo tratan de normalidad absoluta cuando no es ético que haya parejas sentimentales dentro del Congreso de los Diputados. En cambio, para el resto de la sociedad, cuando tienes una empresa y tienes hijos y quieres dejar la empresa al hijo, se ve mal.

Hablaba del tema de los hijos

Los taxistas heredan las licencias... y tantos y tantos casos. Médicos, por ejemplo, que tienen hijos que han estudiado medicina, me parece en parte algo normal y coherente y que pasa en la sociedad pero en los estamentos públicos sí que hay unas normas éticas que son las que hay que preservar. Ahora mismo no se está haciendo.

¿Habría tenido problema si sus hijos hubieran querido seguir sus pasos?

Mi hija está haciendo una carrera independiente que no tiene nada que ver con el trabajo de sus progenitores, y mi hijo también. Durante muchos años se ha machacado a 'hijos de...' y tenemos infinidad de actrices con hijas que también lo son, cantantes con hijos que también son músicos y, bueno, entra dentro de lo normal.

Como mujer, ¿cómo se define?

En el marco en el que estamos hablando: muy feminista, muy independiente, no tengo abuela. Tampoco me ayudáis a que se conozca de mí, muy estudiosa, muy trabajadora, muy honrada y una gran desconocida. ¡Os lo perdéis!

No la conocemos, ¿lo haremos algún día?

No queréis, no leéis los libros que publico, no leéis los artículos que publico y siempre manejáis la información de forma torticera a beneficio para que sean virales las declaraciones que pueda hacer.

Se refiere a ciertos medios

Sí, y machistas, muy machistas también.

Difícil para la mujer

Vosotros sois libres de preguntar, yo contestaré lo que me dé la gana. Trato de hacerlo de forma educada, yo he dicho lo que he dicho. Tú has dicho que yo me defina y a mí me gusta ser más discreta y prudente definiéndome a mí misma pero como no hay interés por conocer cómo soy realmente, no voy a perder más tiempo en explicarlo.

¿Se queda con cosas dentro?

Yo no me quedo nada dentro, las opiniones las vierto, las escribo, hago mis críticas, soy una periodista que me califico de independiente porque critico a diestro y siniestro. Al que lo hace mal hay que criticarlo, y que quede reflejado para la historia que se está haciendo mal. Lo que guardo para mí es para mí, no es para vosotros.

A la hora de decir las cosas, las dice como las siente

Ojalá que todos los españoles podamos hablar libremente.

¿Usted siempre dice lo que piensa?

Sí, todas las semanas escribo, desde hace muchos años. Me gusta mucho el papel, eso lo controlo yo bien.

