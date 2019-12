Jedet desvela que ha comenzado su tratamiento para cambiarse de sexo: "Ya me siento mujer"

La artista multidiscisplinar King Jedet (27 años) ha dado uno de los pasos más decisivos e importantes de su vida. La joven, que interpretará a Cristina Ortiz Rodríguez 'La Veneno' en la serie que los directores Javier Calvo (28) y Javier Ambrossi (35) preparan sobre la vida de la vedette, ha desvelado que ha comenzado su tratamiento para cambiarse de sexo.

"Yo ya me siento mujer. Lo hago -el tratamiento hormonal y las operaciones- para sentirme cómoda por fuera y para ver lo que quiero ver por fuera", ha declarado a El País. La influencer lleva más de un año sometiéndose a tratamientos y operaciones de cirugía estética para lograr la imagen de la mujer que siente ser. Además, lleva dos años realizándose sesiones de láser en el rostro para paliar con el vello masculino de la barba y en enero de 2018 también se realizó una rinoplastia, un aumento de labios y una liposucción en el cuello para potenciar su versión más femenina.

"Siempre ha habido cosas que quería cambiar en mi cara, pero no me traumatizaban. Podía haber vivido toda la vida con mi nariz, no era algo que necesitaba, pero pude operarme y lo hice", manifestó en su momento.

A finales del pasado mes de agosto, Jedet compartió con sus más de 200.000 seguidores de Instagram que había decidido someterse también a un trasplante capilar para feminizar el nacimiento de su cabello. "Qué ganas de que pasen los meses para ver el resultado. Aún me queda mucho que cambiar pero poco a poco voy avanzando", comentó la intérprete. El próximo mes de mayo de 2020, Jedet volverá a pasar por quirófano. Si bien es cierto, muchos de sus followers y personas que la siguen en sus diferentes actuaciones -también canta-, han podido notar el proceso de cambio de la joven.

"Vengo desde hace unos meses refiriéndome a mí exclusivamente en femenino. Ellos -sus seguidores- lo van intuyendo y me dicen 'qué guapa', cuando antes me decían 'qué guapo'. No les he tenido que explicar nada y se agradece", ha comentado la propia Jedet. "Siempre he tenido una necesidad de hacer públicas las cosas porque siento que si las cuento y no tengo secretos, me libero, y es como que me he sanado un poco porque ya lo he sacado", concluye.

Ver esta publicación en Instagram No sé la verdad Una publicación compartida de JEDET (@kingjedet) el 29 Oct, 2019 a las 3:05 PDT

En los últimos tiempos, Jedet no solo ha experimentado un cambio físico a golpe de bisturí en la búsqueda de su verdadero yo: la mujer que hoy se siente. También ha sufrido un cambio emocional que ella misma ha hecho público a través de sus redes sociales, donde revelado haber que en tan solo cinco meses de diferencia su cuerpo ha cambiado por completo al haber abandonado "malos hábitos" que incluían "comida basura, la fiesta, el alcohol y otras sustancias".

"De una foto a la otra hay 5 meses de diferencia. Durante este tiempo me han acompañado @antonioangel_ y @maicolsarriafit de @radicaltrainer entrenándome, haciendo mis dietas y cuidándome siempre, les estaré eternamente agradecida. La belleza no depende de tu peso pero cuando miro la primera foto recuerdo que mi peso se debía a unos malos hábitos en los que la comida basura, la fiesta, el alcohol y otras sustancias tenían mucho protagonismo. Me encontraba realmente triste y me refugiaba en eso. Estoy orgullosa de mí y feliz por haber decidido apostar por un estilo de vida saludable, no ha sido fácil pero lo bueno no suele serlo", apuntó la artista.

