King Jedet denuncia a Ciudadanos por usar su imagen en el Orgullo

King Jedet es uno de los iconos más influyentes del mundo LGTBI: lo mismo pregona el Orgullo que lanza La Leona, un mixtape salvaje que puja por pisar fuerte en la industria. Escribe, pincha, canta, revienta festivales como el Arenal y actúa en series como Looser -protagonizada por Soy una Pringada- sin que se le caiga ningún anillo. King Jedet todo lo arrasa desde su franqueza y su descaro, desde su pelo rapado y sus uñas con purpurina, como una performance indefinible: ahora ha vuelto a poner los puntos sobre las íes respecto a la utilización política de su imagen.

Lo de usar mi imagen sin mi consentimiento bien @Albert_Rivera ? No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales. Feliz lunes. https://t.co/VhVoC4fDaO — LA LEONA (@kingjedet_) 9 de julio de 2018

Jedet ha anunciado que tomará acciones legales contra Ciudadanos por usar su imagen sin consentimiento en el vídeo promocional del partido sobre el Orgullo LGTBI. “Un año más, fue una gran experiencia vivir junto a miles de personas el #Orgullo en Madrid. Sigamos trabajando cada día por una sociedad libre, igualitaria y respetuosa...”, lanzó Albert Rivera en un tuit, adjuntado el vídeo de la disputa.

King Jedet no se andó con tonterías: “Lo de usar mi imagen sin mi consentimiento, ¿bien, Albert Rivera? No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales. Feliz lunes”. También ha explicado, más tarde, que ya se ha puesto manos a la obra con la denuncia y que está “gestionándose”.