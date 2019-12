La reacción de Coki Prieto ante la ruptura de su exmarido Javier Calle y Alba Díaz

La noticia se confirmaba el pasado domingo 1 de diciembre: Alba Díaz (19 años) y Javier Calle (32) han roto su relación sentimental. Así lo narraba la hija de Vicky Martín Berrocal (45) a través de su red social y, más tarde, hacía lo propio el que había sido su pareja, Javier. Se les ha acabado el amor. Sin embargo, la noticia no se queda ahí; la intrahistoria de esta relación no se entiende sin una tercera persona: la exmujer de Calle y examiga a su vez de Alba Díaz, Coki Prieto Pareja-Obregón.

¿Qué tiene que decir esta diseñadora acerca de la ruptura? Cabe recordar en este punto que Javier Calle la abandonó para refugiarse en los brazos de Alba Díaz tras ver la luz unas imágenes de ambos besándose apasionadamente. Trece meses duró su matrimonio. En este punto, y con estos antecedentes, JALEOS ha podido saber, por parte de alguien cercano al entorno de Coki, que esta no va a hablar sobre la ruptura.

En esa línea, se apunta que su deseo es seguir hacia adelante y no volver a ese pasado tan doloroso. Hay que recordar que cuando aquella bomba estalló, Coki lo pasó francamente mal y tan solo rompió su silencio en forma de comunicado en la revista ¡HOLA!, en el que aseguraba lo que sigue: "Javier es, en el fondo, una excelentísima persona y a su familia le guardo mucho cariño. Jamás hablaré mal sobre el que ha sido mi marido, así que pido a los medios de comunicación que cesen en su intento de que lo haga. Sobre la nueva pareja de Javier no pienso pronunciarme, porque no sería correcto".

En aquellas escuetas líneas, Coki señaló que su divorcio se oficializó el 22 de noviembre y que su exmarido era, desde entonces, un hombre libre "que puede hacer lo que quiera con su vida. Y le deseo todo lo mejor, de corazón". Además, se desahogaba y narraba que el interés que había despertado su divorcio había mellado en su vida privada y profesional: "Yo no soy un personaje público y tampoco quiero serlo. Este interés mediático en mi persona está afectando a mi vida personal y profesional, por eso pido por favor a los medios de comunicación que no sigan intentando ponerse en contacto conmigo o con otros miembros de mi familia o amigos, ya que no voy a hablar sobre este asunto". Hoy, ni un ápice se mueve su argumento: silencio.

Coki Prieto Pareja-Obregón y Javier Calle Mora en su boda en Sevilla. Redes Sociales

El nombre de Coki se dio a conocer con más fuerza mediática en la sociedad sevillana cuando contrajo matrimonio con el empresario Javier Calle. Una boda mediática, de alto copete, no solo por el camino hacia el altar de uno de los miembros más relevantes de una saga de artistas, sino también por el enclave mágico donde se celebró, la Casa de Pilatos de Sevilla y por sus célebres invitados. Entre ellos, Felipe Juan Froilán (21), Olivia de Borbón (45) y su marido, Julián Porras (36), el torero Gonzalo Caballero (27) o Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' (51). Entonces, nadie podía imaginar que estos tres últimos invitados iban a tener tanto que ver en la vida de Javier.

Las palabras de Alba Díaz: "Yo sé mi verdad"

A través de un extenso texto que Alba publicó el pasado domingo, la joven relató sus sentimientos, el porqué de su ruptura, y expresaba que ha sido una decisión que ha tomado ella. Así, daba por terminada su etapa de noviazgo con el empresario. Estas son sus palabras y su declaración de intenciones:

