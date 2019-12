Javier Calle rompe su silencio tras conocerse su ruptura con Alba Díaz

Javier Calle Mora (32 años) ha reaccionado tras el anuncio de ruptura que compartió su expareja, Alba Díaz Martín (19), en sus redes sociales. El marbellí ha publicado una fotografía de archivo tomada en el Palacio de Versalles en Francia y junto a ella, un pequeño texto en el que hace una reflexión sobre la vida, lo bello y cómo no, el amor.

"Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todo los detalles, con toda la magia y eso sí va a ser eterno. Gracias", ha afirmado Javier Calle. Junto a la palabra "gracias", el empresario ha añadido uno de los emojis que siempre se intercambiaba con su hasta ahora pareja: el icono de un pollito.

Era este pasado domingo por la mañana cuando la hija de Vicky Martín Berrocal (46) decidía tomar las riendas de sus redes sociales para compartir con el mundo que su gran historia de amor con Javier Calle había llegado a su fin. Con un emotivo comunicado de despedida, la primogénita de Manuel Díaz 'El Cordobés' (51) apuntaba que la decisión del quiebre sentimental la había tomado ella.

"Desde hace unos días, mi cabeza empezó a dar vueltas, sé que no tengo que dar explicaciones pero las voy a dar porque no nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser. Y el gracias a dios ha hecho esto posible. Te quiero más que a mi vida, mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, ¿me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar".

En respuesta a estas palabras, Javier Calle contestó lo siguiente en bajo el tablón: "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya, una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti, esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida, gracias por tanto pequeña mía. Te quiero, pero de verdad, cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma".

Esta historia de amor llega a su fin justo un año después de que viera la luz. Coincidiendo con el 19 cumpleaños de la joven el pasado 12 de diciembre de 2018, la revista Diez Minutos publicaba unas fotografías de la pareja besándose en el interior de un coche mientras repostaban en una gasolinera.

