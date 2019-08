Descubrimos el lujoso piso de Alba Díaz en París: en una zona exclusiva y por 3.155 euros al mes

Alba Díaz (19 años) se ha instalado esta semana en París, donde cursará un año entero de su carrera de Negocios y Comunicación. Una aventura que la hija de Vicky Martín Berrocal (46 años) afronta con entusiasmo, y para lo que lleva semanas organizándolo todo: las materias a estudiar, las maletas y, sobre todo, el piso que va a convertirse en su hogar durante estos 12 meses. La joven ha alquilado una casa de lo más lujosa en uno de los mejores barrios de la ciudad, según ha podido descubrir en exclusiva JALEOS.

A mediados de julio, Alba Díaz viajó con una amiga a París para comenzar la búsqueda del piso perfecto. En las imágenes que ella misma compartió se pudo ver cómo el desánimo las invadía, conforme veían pisos que no estaban a la altura de sus expectativas. Hasta el último día, cuando Alba desveló a sus seguidores que por fin habían encontrado el piso perfecto.

Alba Díaz ha alquilado una casa en el centro de París.

La casa de sus sueños no es barata: las dos jóvenes tienen que desembolsar 3.155 euros al mes en total (unos 1.577,5 euros por persona), además de depositar dos meses de alquiler como fianza y pagar otros 3.155 euros a la agencia.

El apartamento de 82 metros cuadrados se encuentra en el distrito VIII, una de las mejores zonas de París donde se sitúan monumentos emblemáticas como el arco del triunfo, el palacio del Elíseo o la plaza de la Concordia.

La hija de Vicky Martín Berrocal paga 3.155 euros al mes por esta casa junto a una amiga.

A diferencia de la mayor parte de los pisos universitarios, donde a mayor cercanía al centro más pequeños y lúgubres son los apartamentos, Alba Díaz puede presumir de tener una casa de lo más chic y amplia. Dispone de dos dormitorios, un amplio salón con grandes ventanales por los que entra una gran luz natural, una cocina independiente con todos los electrodomésticos, un baño y un aseo.

Tras pocos días viviendo en París, la joven ha afirmado en varias ocasiones que la capital francesa la tiene conquistada: sus anchas avenidas, la torre Eiffel, las clásicas terrazas de los cafés parisinos...

La universitaria ha viajado junto a su madre, Vicky Martín Berrocal, y su abuela, Victoria Martín Serrano, que la han ayudado a comprar los utensilios que le hacían falta en la casa y, de paso, han degustado los mejores restaurantes de París: restaurante le Coq, café de le Homme o L'avenue (entre otros).

Alejada de los suyos

La mudanza a París es una situación agridulce para Alba Díaz. Aunque siente la emoción de comenzar una nueva etapa en una ciudad nueva, este cambio también hace que esté muy lejos de los suyos: sus padres, Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' (51), viven en España donde ambos tienen sus respectivas familias y negocios; y su novio, Javier Calle, con quien ha estado muy unida este verano.

La propia Alba compartía una emotiva publicación dirigida al empresario en sus redes sociales, donde deja claro que va a poner todo de su parte para que la distancia no sea ningún impedimento este año que van a estar separados.

"¿Y a ti qué te voy a decir? Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas, ¡y hacerme ser mejor persona! Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez... por ser tan noble, humilde, ¡y desvivirte por mí y los míos! ¡Por hacerme vivir los mejores ocho meses de mi vida! ¡Te quiero, Javi! ¡Gracias! ¡Te veo prontito!", ha escrito la hija del diestro.

La buena noticia para Alba Díaz es que en París vive su buena amiga Lucía Rivera (20), hija de Blanca Romero (43). quien se trasladó a la capital francesa hace meses para seguir creciendo en su carrera como modelo.

