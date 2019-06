Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer, en el Camino de Santiago: sus cinco días de aventura

Manuel Díaz 'El Cordobés' (50 años) y su mujer, Virginia Troconis (39), se han rendido a los paradisíacos rincones de Santiago de Compostela. En concreto, el torero y Troconis han subido a su red social una serie de imágenes en las que se ve al matrimonio haciendo las famosas rutas cristianas del Camino de Santiago. Muy sonrientes, con ropa deportiva y acompañados de un grupo de amigos, lo han dado todo durante cinco días de aventura.

Al menos, así se desliza de las palabras que el propio Manuel Díaz ha publicado en su red: "Buen viaje de amigos, lo he pasado de lujo, una bonita experiencia y más compartida con vosotros. No se pueden tener unos mejores compañeros de camino. Hemos comido, reído, compartido, llorado y, cómo no, andado un mogollón pero este camino nos ha hecho más amigos y nos ha enseñado a conocernos, con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas pero a fin de cuentas normales y humanos, sobre todo puros... Así que yo al próximo me apunto, eso sí, con vosotros".

Por su parte, Troconis también ha expresado en su Instagram la inmensa felicidad de este purificador fin de semana en el que solo importa el deporte y la naturaleza: "Porque lo importante no sólo es el destino sino el camino...". La experiencia ha durado cinco días y, durante la misma, Manuel Díaz y Virginia han conocido a gente maravillosa a su paso, además de haberse deleitado ante los paisajes más impresionantes.

Y lo más importante en este viaje: el tiempo les ha acompañado en todo momento. No cabe duda de que, de este modo, el matrimonio ha demostrado una vez más lo unido que está, algo que ha quedado patente durante los años de su matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Porque lo importante no sólo es el destino sino el camino... #caminodesantiago2019 Una publicación compartida de Maria Virginia (@virtroconis) el 28 May, 2019 a las 12:27 PDT

Virginia y Manuel Díaz, siempre unidos

Manuel Díaz 'El Cordobés' junto a su mujer antes de la operación. Gtres

Lo cierto es que el matrimonio lleva un tiempo de calma en sus vidas después de que el año 2018 se tornara demasiado duro para ellos. Y es que, en junio de ese año Manuel Díaz tuvo que ser intervenido de urgencia por un problema en la cadera que le obligaba a retirarse de los toros durante un tiempo. Con el ánimo ligeramente tocado, agradecía las muestras de apoyo antes del ingreso: "No supone una retirada sino un punto y aparte". Siempre a su lado, en lo bueno, pero, sobre todo, en lo malo, Virginia.

Después de esta operación, que acabó estupendamente, el torero hizo frente a un periodo solo de relativa calma, ya que, a finales de ese años, su hija Alba Díaz (19) se vio envuelta en una vorágine mediática tras anunciarse su relación sentimental con Javier Calle Mora, un hombre de 32 años que se acababa de divorciar de su mujer, otrora amiga de la propia Alba. En ese momento, la familia cerró filas en torno a la joven.

El primero, su padre: "Quiero que Alba sea feliz, me siento muy feliz de Alba. Creo que siento compasión por los padres que no sienten amor por un hijo. Me da pena esos padres que no han sido capaces de enfocar su vida para sentir el amor de un hijo que es lo más maravilloso. Ante eso, somos todos iguales. Cuando descubres lo que es el amor de un hijo, te puedes sentir dichoso". Tras estas palabras, y tras las que aseguró Vicky Martín Berrocal (46), en la misma línea, la familia ha optado por el silencio. Y en ese periodo de solaz se encuentran.

[Más información: Manuel Díaz 'El Cordobés' se pronuncia sobre la relación de su hija Alba]