Salen a la luz las pruebas de ADN del supuesto hijo ilegítimo de Juan Carlos I

Albert Solà (62 años), el supuesto primogénito del rey emérito de España, ha asegurado que el excomisario José Manuel Villarejo podría publicar las pruebas de ADN de la parte contraria, es decir, la concerniente a Juan Carlos de Borbón (81). Según Elcierredigital.com, Villarejo podría sacar a la luz próximamente unos documentos inéditos. El citado medio ha publicado las pruebas de su ADN, realizas en 2007 a petición del CNI en un laboratorio de Lérida, donde la coincidencia con el llamado "individuo B" es del 99,9%.

El catalán ya había publicado El monarca de La Bisbal, un libro en el que arroja luz sobre su compleja historia. Ahora, JALEOS se ha puesto en contacto con el supuesto hermano mayor de Felipe VI (51) a fin de esclarecer los hechos y comprobar en qué situación actual se encuentra. El supuesto vástago cree que si Villarejo tiene los documentos no dudará en sacarlos. "Teniendo en cuenta que en 2007 Villarejo estaba muy potente y fuerte puede que sea verdad el rumor ese porque el director general de Barcelona para qué quiere el ADN", ha confesado.

"Yo ya tenía las pruebas. A mi me llegó la información de un periodista independiente de Madrid, que me llamó hará unos diez días. Me dijo Alberto corre el rumor de que Villarejo saque lo tuyo, del ADN", ha comentado Albert Solá. Unas pruebas que que tenía desde hace doce años a falta de las del otro individuo.

Albert Solà ha publicado el libro 'El monarca de la Bisbal'. Albert Balaguer

En 2007,el director general del CNI de Barcelona le propuso realizar esos análisis a través del ex miembro del CNI, con el que él tenía contacto, Antonio Rodríguez: "Delante de mí, el director general de Barcelona, llamó a Madrid a sus colegas y pidió que en la mayor brevedad de lo posible le mandaran algo con lo que ingiriese el rey. En ese caso, fue un vaso".

Albert Solà no ha dudado nunca de la procedencia de tal objeto ya que "el CNI va codo con codo con el Rey, que son los que van de paisanos". De hecho, cuando él publicó los resultados del análisis, el rey emérito pidió que todo lo que ingiriera fuera retirado inmediatamente. "El director, que luego siguió en activo, no iba a perder el tiempo conmigo. Además estuvieron cinco años detrás mí", ha añadido el vástago.

El rey emérito, en uno de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Tras el análisis, al supuesto hijo ilegítimo del rey emérito le hicieron renunciar a la corona: "Eso se hizo en Barcelona grabado a cámara en un bar que ellos conocían y tenían una amistad fuerte con el dueño". Un encuentro en el que no firmó ningún documento, únicamente fue grabado. Un material que no le llegó nunca a sus manos.

Durante varios años, Albert escribió a Juan Carlos I hasta que decidió demandarlo y dar por concluida toda comunicación. Tiene en su dominio unas 90 misivas. "Él me respondió a una. Las cartas eran de hijo a padre. Yo había pedido una ayuda para mi madre adoptiva para que pudiera entrar en un geriátrico porque había mucha cola. Y probé y le pedí el favor. Y curiosamente me llegó una carta con paquete azul, de la Casa de su majestad el Rey con el escudo y todo. Y ponía: 'respuesta a la carta del 27 de abril de 2007, despachado por su majestad'. Un papel oficial con un papel grueso. Si tú no quieres reconocerlo, no contestas. Ordenaba que lo vieran los servicios sociales de la Generalitat de Cataluña. Y estaba firmado por Saénz de Heredia, la número dos de Zarzuela. Cumplió: hizo que mi madre adoptiva entrara en un geriátrico".

El rey emérito con el ojo morado, en una de sus últimas apariciones. Gtres

Cuando llegó de México, desde la Casa Real le llamaron diez veces pero ahora no tiene ninguna noticia de ellos. Eso sí, se siente observado: "Algunas veces hay coches dando vuelta por mi casa". También tiene constancia que Juan Carlos se interesa por él: "Lo que sí que puedo confirmar es que al Rey le pasan información de mí".

El catalán ha llegado incluso a conocer a familiares del rey. "Hay un familiar del rey que vive en Bélgica, que creo que se llama Vicente Montpellier, me localizó y me llamó primo desde el primer momento. Inclusive, yo tengo fotos de él de la casa real y él está ahí", ha asegurado.

