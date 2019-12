Letizia, concienciada con el medio ambiente: estrena falda 'eco' de H&M por la Cumbre del Clima

Está claro que Letizia (47 años) está superconcienciada con el tema del cambio climático y ha quedado claro en la recepción que acaba de ofrecer junto a su marido, Felipe (51), a los participantes de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid.

La Reina ha querido dejar claro que en la capital española también lo sufrimos, que cada vez tenemos menos invierno y que las estaciones del año se confunden. Por eso, ha querido demostrarlo en ella misma y ha lucido en el primer día de diciembre un conjunto sin mangas, más propio de junio que de casi invierno.

La reina Letizia ha apostado por un conjunto en 'blanco y negro'.

Con esto no vamos a decir que no era elegante, simplemente poco apropiado, pero pensamos que era más una reivindicación que otra cosa.

En un momento del acto, la Reina se ha situado al lado de la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez (44), y ver sus dos looks juntos ha sido toda una lucha de protocolos. Letizia vestida de largo en elegante juego de blanco y negro mientras que la 'Primera Dama' ha elegido un vestidito plisado que no llega ni a la categoría de cóctel. Parece que las tensiones entre Zarzuela y Moncloa no se quedan sólo entre Rey y Sánchez, en protocolo parece que la comunicación tampoco fluye.

El caso es que la Reina ha ido sobre seguro con un atuendo black& white con el que es difícil errar. Se trata de una blusa de seda oversize sin mangas, luciendo siempre orgullosa sus musculados brazos.

Pero si la camisa ya nos parecía un mensaje con la falda Letizia también ha querido decir algo. La esposa de Felipe VI ha estrenado una falda negra de tiro alto, que le marcaba bien la cintura y bajo asimétrico de la firma sueca H&M. Por ahora todo normal, lo que pasa es que se trata de una pieza de la colección Conscious, toda una línea de prendas hechas con algodón cien por cien orgánico, plásticos reciclado y tintes que no contaminan.

Letizia ha lucido una falda de la colección 'Conscious' de H&M.

Es la parte eco de la marca low cost nórdica, su granito de arena para contribuir a mejorar nuestro planeta. Se trata de todo un gesto por parte de Letizia, aunque igual no hemos pensando en el resto de los millones de residuos que produce H&M con sus otras colecciones, que son mucho más numerosas, pero no le quitemos mérito al guiño eco. El conjunto era muy bonito y la Reina estaba muy guapa.

Los complementos en negro iban perfectos con el conjunto y más si son unos salones de serpiente negros de Manolo Blahnik. La cartera de Magrit en negro también iba a juego. Como joyas, ha llevado los pendientes 'Doble Daga' de Gold & Roses, en oro blanco y diamantes. Además del anillo de Karen Hallam. Como es habitual a partir de las cuatro de la tarde, Letizia se ha recogido el pelo en un moño bajo.

La reina Letizia con pendientes de Gold & Roses. Gtres

