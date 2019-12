Hablamos con Lisi Fracchia, la diseñadora que ha conquistado el joyero de la reina Letizia

Nació en Argentina pero se mudó a Madrid por amor. En España no solo ha creado y construido su familia sino también su empresa: una firma de joyas que fundó en 2006 y que le está otorgando un sinfín de satisfacciones profesionales. Lisi, directora creativa de Lisi Fracchia, gemóloga y perito en gemas, ha logrado colarse en los joyeros personales de reinas del mundo como Letizia (47 años) o su compatriota, Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos (48).

Y no solo ha llegado al palacio de la Zarzuela o al palacio de Huis ten Bosch de La Haya sino que también ha seducido al ámbito político, con Juliana Awada (45) -primera dama de Argentina por su matrimonio con Mauricio Macri (60)-, o la alta sociedad española con Carla Hinojosa (27), como fieles clientas de su marca. JALEOS ha contactado con Lisi Fracchia en un momento muy especial para ella, pues junto con Coolhunting Madrid Comunicación se encuentra en plena fase de cambios y desarrollo de su compañía.

La reina Letizia con pendientes de Lisi Fracchia. Gtres

Lisi, ¿cómo surge su marca?

Me mudé a Madrid por amor, por mi esposo, que es geólogo y físico, después de que le saliera una oportunidad laboral aquí. Fue aquí donde tuve mi primer contacto con todo el universo de las perlas, aunque las gemas ya las había conocido mientras vivía en Brasil. Me inscribí en el Instituto Gemológico Español (IGE) para hacer un curso sobre perlas y mira, quién me iba a decir que aquello sería el inicio de una nueva etapa profesional.

Es argentina y vive en Madrid, ¿su firma es marca España?

Los certificados gemológicos los realizo en el Instituto Gemológico Español (IGE), la producción es también toda hecha en España porque los talleres están aquí. Pero es cierto que en Lisi Fracchia utilizamos gemas de todo el mundo: desde perlas australianas hasta turmalinas de Brasil.

¿Con qué materiales y piedras preciosas le gusta trabajar?

Mi elección siempre está enfocada a los metales nobles: oro de 18 quilates y gemas originales que no sean muy conocidas.

¿Por ejemplo?

La esfalerita española, el heliodoro, la kunzita, la morganita o el apatito. Todo lo que se sale un poco de la norma y que me parece original. En definitiva, todo es lo que me hace diferente.

La reina Letizia con pendientes de Lisi Fracchia.

Con sus piezas ha conquistado a personas como la reina Letizia, ¿qué sintió al verla?

Mucha emoción, orgullo y agradecimiento ante su incondicional apoyo. Su Majestad la Reina Letizia apoya mucho el diseño y las marcas españolas y eso se nota.

¿Notó repercusión en sus ventas?

Sobre todo incrementó el interés por mis diseños, tuve más citas en mi atelier y más visitas en mi página web y los medios de comunicación y toda la prensa se interesó por mi trabajo.

Hable de los pendientes de Letizia, ¿están a la venta o son diseño exclusivo para para ella?

Se trata de una pieza única, diseñada en exclusiva para la reina Letizia, realizada en oro amarillo de 18 quitales con esfaleritas españolas, tsavoritas y ópalos.

¿Qué precio tendría en el mercado?

Preferiría no hablar de eso...

Cuando vio las fotos de Letizia en Estados Unidos con sus joyas, ¿qué pensó?

Sentí mucha emoción. En ese momento sentí que iba por el camino correcto para desarrollar mi carrera como diseñadora de joyas.

Nieves Álvarez con joyas de Lisi Fracchia.

¿Tiene Letizia más piezas de Lisi Fracchia?

Sí, en otras ocasiones me han solicitado otros diseños. También para más otras personalidades de la realeza y la nobleza.

Máxima de Holanda, la reina Letizia... ¿Alguna otra Reina o primera dama a la que quiera llegar?

Me haría mucha ilusión ver con diseños míos a Matilde de Bélgica (46) o a la princesa Catalina Amália de Orange (15), hija del rey Guillermo de Holanda (52) y Máxima, heredera al trono de los Países Bajos.

¿Y celebrities?

El reflejo de la filosofía de la marca Lisi Fracchia es también la elegancia, el color y la distinción que incluyen a otras mujeres que me gustaría ver con mis piezas como Naty Abascal (76) o Anne Igartiburu (50).

