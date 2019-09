Vicky Martín Berrocal confiesa que está enamorada y feliz junto a João Viegas

Vicky Martín Berrocal (46 años) no ha querido faltar a la presentación de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity en el FesTVal de Vitoria. Un talent-show culinario donde ha compartido fogones con compañeras como Tamara Falcó (37) y Ana Obregón (64), entre otros.

Además de su paso por el programa, la diseñadora ha hablado de la despedida de su hija, Alba Díaz (19), que se ha marchado a París para continuar con su carrera dentro del mundo del marketing y de la moda.

Vicky Martín Berrocal en la presentación de 'MasterChef Celebrity'.

¿Cómo ha sido este programa para usted?

Ha sido un revulsivo, realmente entraba sin ningún interés por la cocina, en mi casa cocinan bien, yo me he dedicado a comer, ha sido lo que he hecho toda mi vida y pensaba que la cocina jamás me iba a llamar la atención. Está muy relacionada con la moda, al final es tratar bien los ingredientes, es mimarlos, crear un plato, emplatar, al fin y al cabo todo está muy relacionado, al final la sensibilidad es muy necesaria en la cocina.

¿Le entran ganas de cocinar ahora?

Me han dado muchas ganas y además ahora lo único que quiero hacer es recibir y hacer de comer, después de diseñar, eso.

¿El plato estrella?

Pues mira, hago un risotto de morir, una pasta fresca que quita el sentido, hago de todo.

¿Con sus compañeros qué tal?

Me llevo muy bien con todos ellos pero siempre hay cosas...

¿Ha habido rifirrafes?

No, al final congenias mejor con unos y después cada uno es lo que es.

¿Alguien que le haya sorprendido?

Mucha gente pero sobre todo Tamara. Tiene una nobleza de alma, es un ser muy puro, tiene sentido del humor, muy transparente, muy verdad, es exquisita, es sofisticada... Tamara es alguien que va a llamar mucho la atención en este programa.

Alba ya se ha ido, vuelta al cole.

Alba se me fue a París hace una semana y bueno llevándolo, al final una madre quiere lo mejor para su hija y Alba va a aprender un tercer idioma, va a seguir con la universidad y creo que es lo que tengo que hacer.

¿Le costó despedirse?

Mucho.

A usted la hemos visto feliz en Formentera con Joao.

Sí, feliz.

¿Está enamorada?

Feliz.

Fue el pasado mes de febrero cuando se desveló que Vicky Martín Berrocal se había enamorado de nuevo. Sus suspiros tenían nombre de varón. En concreto, de varón portugués. Así lo confirmó ella misma desde Venecia el día que cumplía 46 años: "El puente de los Suspiros, Venecia. Pues sí señoras y señores, desde aquí despido un año lleno de sorpresas, de ilusión y de vida. Un año de cambios, de reafirmación y de estabilidad. Un año donde quizás estuve menos presente pero más segura, menos accesible pero más humana y un año donde el amor fue un compañero inesperado. Tú, J.V.S, eres mi mayor regalo... mis suspiros tienen tu nombre. Aquí me tienes, 46, te estoy esperando, pero déjame como estoy...".

