Tamara Falcó, sobre 'Masterchef Celebrity': "Ha sido un reto físico y emocional"

Tamara Falcó (37 años) no se ha querido perder la presentación de la cuarta edición de MasterChef Celebrity en el Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal. La hija de Isabel Preysler (68) no ha dudado en reconocer que se lleva grandes amistades, como el diseñador Juan Avellaneda (37).

Además, Tamara nos ha explicado que su verano ha sido muy tranquilo y que no ha tenido tiempo para el amor. Una situación que no tiene ninguna intención que cambie.

¿Cuál ha sido su gran descubrimiento en MasterChef Celebrity?

Juan Avellaneda. La verdad es que hemos hecho superbuenas migas, nos llevamos fenomenal, casi todos ellos van a ser amigos para siempre pero con Juan me escribo hasta las 12 de la noche, me levanto con GIF suyos.

¿Ha pasado de cocinillas a cocinera?

En mi caso voy a mencionar a mi padrino, me llamó durante la grabación y me preguntó qué tal vas, yo le dije tío Fernando estoy cocinando mucho mejor. Me dijo estás cocinando, punto, porque nunca habías cocinado. La verdad es que cocinar bien cocinan los jueces.

¿Qué le dijo su madre cuando le contó que iba a participar en este proyecto?

¡Ay, Tami!

Tamara Falcó ha descubierto sus dotes culinarias en el concurso. TVE

¿Le haría algún plato estrella a su madre y a Mario?

Claro, les he cocinado. Yo tenía que utilizar todo tipo de conejillos de indias.

¿Es la cocinera oficial?

Soy la única que he estado en Masterchef. No quiero pecar de falta de humildad...

¿Se atrevería en algún otro reality?

Es que esto no es un reality, es un talent. No hay muchos más talent.

¿Se iría a una isla?

No.

¿Y estar en una casa rodeada de gente?

Yo creo que no.

Los concursantes de 'Masterchef Celebrity' han hecho muy buenas migas. GTRES

¿Lo que más le ha sorprendido de usted en este programa?

La verdad es que creo que ha sido supercomplicado, ha sido un reto tanto físico como emocional además de exigente por el nivel culinario, pero me ha sorprendido, lo de ir superándome. Ha habido veces que decía "ya, hasta aquí hemos llegado". La verdad es que después pasaban cosas y te venías otras vez arriba, los compañeros son muy importantes, Vicky me ha animado muchísimo, Juan también y creo que es un reto que si estás ahí es para darlo todo pero es muy duro.

¿Y el verano cómo ha sido?

El verano desde que hemos terminado de grabar pues claro, no me veis qué color más bueno traigo.

¿Dónde ha estado?

En Cádiz y después en Marbella, desconectando de todo, tranquila, a mis anchas.

¿Y conociendo chicos?

Desconectando bastante de chicos aunque bueno ha habido algo por ahí...

¿Cómo está el corazón?

Todo bien.

¿Ilusionada con alguien?

No.

[Más información: Ana Milán confiesa que prejuzgó a Tamara Falcó cuando llegó a 'MasterChef']