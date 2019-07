Ana Milán confiesa que prejuzgó a Tamara Falcó cuando llegó a 'MasterChef'

Estamos acostumbrados a ver a Ana Milán (45 años) abrirse en canal por las redes sociales, porque como bien sabemos, a la actriz le encanta el Twitter por donde pone mensajes a todos y a todo lo que le da la gana y se rie de la gente que pierde el tiempo intentando hacerle daño. Ahora, está de lleno sumergida en la aventura de MasterChef Celebrity 4, donde ha coincidido con personalidades muy variopintas y donde seguro que se lo ha pasado en grande, conociendo el sentido del humor y la positividad de Ana, todo el que esté a su lado tiene un buen rato asegurado.

Ana Milán asegura que ella fue la primera que llegó a MasterChef con muchos prejuicios hacia sus compañeros, sobre todo con Tamara Falcó: "Tamara es muy graciosa y muy lista. La primera que no lo pensaba era yo y estaba totalmente equivocada, yo llegué cargadita de prejuicios y ya quisiera yo ser la mitad de lista". Lo cierto es que Tamara Falcó es una persona que tiene enamorados a todos los medios que desde hace muchos años la persiguen y todo aquel que tiene el placer de conocerla, asegura que es un descubrimiento grandísimo.

Concursantes de 'MasterChef Celebrity 4'. RTVE

Respecto a todas las bodas que ha habido estas últimas semanas en España, Ana Milán no ha dudado en mostrar su opinión al respecto: Las bodas siempre me parecen, las de otros y las mías, me han parecido motivo para celebrar que es lo que tenemos que hacer en la vida. Se le tiene mucho miedo a arriesgaren cosas que nos dan felicidad y alegría, aunque después se terminen, pero si uno se quita ese concepto rarísimo de que tiene que ser para siempre que es aburridísimo, pues hay que invertir en recuerdos. Me encantan las bodas, todas".

El pasado 13 de mayo comenzaron las grabaciones de MasterChef Celebrity 4.Tamara Falcó (37), Ana Obregón (64), Vicky Martín Berrocal (46), Yolanda Ramos (50), Elena Furiase (31), Los Chunguitos Juan Salazar y José Salazar, Almudena Cid (39), Ana Milán, Juan Avellaneda (37), El Sevilla, Álex Adrover, Marta Torné (41), Félix Gómez (41) y José Miguel Antúnez (52), son los aspirantes de la cuarta edición. Solo uno de ellos recogerá el testigo de Ona Carbonell (29), que se coronó ganadora en una final que siguieron 3.204.000 espectadores (22,7% de cuota).

Los aspirantes a chef se enfrentarán a las pruebas de cocina más exigentes y serán valorados por Pepe Rodríguez (51), Samantha Vallejo-Nágera (50) y Jordi Cruz (41). Viajarán por los puntos más impresionantes de la geografía española, conocerán los productos de cada rincón del país y recibirán la visita de chefs prestigiosos.

