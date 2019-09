Aless Gibaja confiesa en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet' que robó en la basura de los Beckham

El tercer programa de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition ha sido uno de los más divertidos de esta temporada. La cena se ha llevado a cabo en la casa de Aless Gibaja (31 años), donde las risas han estado aseguradas durante toda la velada, ya que es uno de los personajes más divertidos que se puede encontrar en televisión. La cena, que parece que no ha gustado mucho a los comensales vips, en realidad ha sido lo de menos. Y es que, la noche ha estado caracterizada por las anécdotas y las confesiones más personales que ha protagonizado el amigo íntimo de Alejandra Rubio (19).

La que más ha llamado la atención de todas las que ha contado fue una relacionada con la familia Beckham. Nunca se podía imaginar el público que Aless estaba cerca de este matrimonio tan deseado por tantos fans: "Hace unos años, nos encantaba Victoria Beckham (45) y cuando salíamos del colegio nos la encontrábamos mucho. Un día, se mudaban de España porque él se iba a jugar a Los Ángeles. Y pensé yo 'seguro que en la mudanza tirarán muchas cosas'. Cogí mi cochecito turquesa y tiré el cubo de lo basura dentro, salió de todo, cajas, tickets, fruta, comida... pero encontramos súper gafas, pantalones".

Gibaja, en la mesa junto a sus invitados: Rosa, Laura, Francisco y Raquel. Mediaset

Lo cierto es que la mesa se quedó impactada con la confesión de Gibaja; explicar que tiró un cubo entero de basura en el maletero de su coche de la casa de los Beckham para ver qué había dentro, es cuanto menos sorprendente. No cabe duda de que Aless es un fiel seguidor de la mujer del futbolista.

Parece ser que no es con la única famosa con la que ha tenido aventuras de ese tipo, ya que con Paris Hilton (38) también ha tenido sus momentos únicos: "Con Paris lo que me pasó es que la conocí en Ibiza y súper cool, tenemos muchísimos amigos en común. Hemos salido muchas veces de party y, de repente, era la fiesta de la espuma, subía ella por la escalera y le dio el bolso a mi amiga y estaba lleno de billetes".

Gibaja junto al unicornio que apareció en la cena. Mediaset

Francisco le ha preguntado en un momento dado de la cena a qué se dedicaba concretamente y Aless Gibaja no ha sabido muy bien qué contestar, algo que ha provocado la risa inmediata de los comensales de la mesa: "Exactamente no me dedico a nada, ni yo mismo lo sé". Lo cierto es que es un personaje público que vive de su imagen, de las redes sociales y de sus apariciones en los programas de entretenimiento de televisión, aunque de un tiempo a esta parte llevaba mucho tiempo apartado del medio.

De esta manera, se ha producido ya la penúltima cena de esta edición de Ven a cenar conmigo Gourmet y se espera con ansia a que llegue el próximo martes para ver cómo se desenvuelve Laura Matamoros (26) en la cocina y cómo sorprende a sus compañeros. Además, no olvidemos que todos luchan por conseguir los 3.000 euros así que estaremos muy atentos para saber quien de los cinco se proclama ganador.

