Laura Matamoros ahonda en la vida sentimental de Francisco: “¿Cómo te casas tres veces?”

El tercer programa de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet edition prometía emociones fuertes. En esta ocasión, era el cantante Francisco (60 años) el que ejercía como anfitrión y, por tanto, el que tendría que demostrar sus dotes como cocinero. Uno de los puntos a vigilar, sin duda, era ver si su menú se adaptaba a las preferencias de Rosa López (38), sobre todo después de ver que los platos vegetarianos preparados por la granadina no fueron del agrado del alicantino.

El listón no estaba demasiado alto después de los 22 puntos obtenidos por la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, pero Francisco no parecía muy dispuesto a esmerarse con sus invitados. Para abrir boca, presentaba su menú asegurando que “el tipo de cocina, en pocas palabras, es Valencia. En mi tierra todo lo que usamos es muy sano”.

La primera en presentarse a la casa del cantante fue Laura Matamoros (26), que hizo gala de su espíritu crítico, incluso con el cóctel: “¿Dónde se ha visto huevo duro junto con el embutido?”, comentó. A continuación llegó Raquel Mosquera (49), quien también se mantuvo fiel a los comentarios positivos con los anfitriones, algo que ya quedó patente en la entrega anterior con Rosa López.

Aless Gibaja (31) y la propia Rosa López completaron el elenco de invitados. Por cierto, la llegada de la cantante hizo que el resto de concursantes cortaran de raíz las críticas al embutido vegano que había puesto en su cóctel. “Me da la sensación de que puedo empatizar con el resto, pero ellos conmigo no”, lamentó la granadina fuera de cámara. “Me jode mucho que opinen sobre mi filosofía de vida sin tener ni idea”, remató.

AMBIENTE ALGO CORTANTE

El menú de Francisco estaba encabezado por el entrante Con faldas y a lo loco, consistente en unos calamares, “un plato muy tradicional, de pescadores”, según él mismo describió. Eso sí, para Rosa López había una alternativa: una simple ensalada. “Creo que no ha pensado mucho en lo de que no como animales”, bromeó la cantante.

A pesar de todo, Francisco le dio la opción a Rosa de probar su menú. “Es una putada, me hubiera gustado probarlo, pero esto va en contra de mi filosofía de vida actual”, se excusó la granadina, quien quiso agradecer el detalle del anfitrión: “La ensalada está muy buena”. El ambiente cortés lo cortó de raíz Laura Matamoros: “No seas pelota, que es solo lechuga”.

Dejando a un lado los comentarios culinarios, Laura Matamoros también tuvo tiempo para hablar de la vida sentimental de Francisco: “¿Cómo te casas tres veces?”, espetó la influencer al anfitrión, quien respondió diciendo que “los refranes a veces se hacen verdad, uno tropieza con la misma piedra varias veces. El éxito más grande en mi vida fue conocer a mi mujer”.

El segundo plato de Francisco, el principal, Cañas y barro, en homenaje a su paisano Vicente Blasco Ibáñez, consistente en una base de patatas pochadas y cebolla caramelizada acompañaban a una merluza fresca. Las valoraciones las comenzó Raquel Mosquera, destacando que estaba “un poco crudo por dentro”, algo que no sentó demasiado bien al cocinero. Laura Matamoros tampoco se cortó en esta ocasión y comentó que “sobra cebolla y la merluza está un poco cruda en algunos lugares”. Rosa se animó a probar el plato, quizás porque se había quedado con hambre tras la ensalada.

Para rematar, el postre, bautizado como Mi casa, era inventado por el propio Francisco, con yogur de mango, sirope de fresas, frambuesas y galleta molida. Los comentarios fueron positivos en general, aunque Laura Matamoros puso la nota discordante al asegurar que había algo “picante”.

La suerte estaba echada y después de un fin de fiesta amenizado por la voz del anfitrión, llegó el momento de la verdad. Antes de conocer el veredicto, Francisco hizo valer su poder y pidió a Laura que le dijera la votación a la cara. La influencer comentó que “eres un gran anfitrión, he estado a gusto, la cena me ha gustado, pero el pescado estaba crudo y el postre no me ha gustado; te mereces un 6”. El resto de concursantes le otorgaron otros 20 puntos, para un total de 26, lo que le sirve para empatar en la cabeza con Raquel Mosquera.