Mosquera estrena lo nuevo de 'Ven a cenar conmigo Gourmet' entre burlas y críticas veganas

Cuando todavía se tenía en el paladar el triunfo de Rosa Benito (63 años) en la pasada edición de Ven a cenar conmigo Gourmet Edition, la cadena hace un inteligente giro de tuerca y estrena, sin dejar tiempo a la nostalgia ni a la digestión, otra tanda exquisita. En esta ocasión, ocupando el foco cinco rostros televisivos, cada uno en su categoría; ahí, Raquel Mosquera, Rosa López (38), el cantante Francisco (60), Laura Matamoros y el influencer Aless Gibaja. La casa que debía desprecintarse este martes y calentar los fogones en primer lugar ha sido la de Raquel Mosquera.

El show estaba servido en mantel. Ella, toda hacendosa y presta, embutida en sus trajes imposibles, ha desplegado todo su arsenal culinario y sensual para deleitar -siempre a ciegas y como manda la tradición- a sus elitistas comensales. Su catálogo, el que sigue: de entrante ha preparado un plato que reza Resucitando que vienen dando; de principal Bailarinas del mar; y como postre, la dama y el vagabundo. Allá el que descubra qué es cada cosa. Todo ello, huelga decir, sin conocer las costumbres o gustos culinarios de sus invitados, y granjeándose duras críticas como cuando ha acercado la sartén de cocinado a la papelera -"viva la higiene", ha brotado la red-, o cuando se ha "choteado" del veganismo. No en vano, le ha preguntado a Rosa López: "Serás vegana, pero, ¿a que está bueno". "¿Ha querido decir Rosa algo así como 'serás vegana o esa tontería que te ha entrado...?", se han preguntado en Twitter.

Mosquera durante su rato de cocinado. Mediaset

Ojo, todo ello envuelto en un entorno decorativo del desagrado mayoritario. La decoración es propia "de una película de Fernando Esteso (74)" o de "mi primera comunión", son algunas de las críticas más dolientes hacia Mosquera. Pero Raquel es atrevida, castiza, castellana. De esas mujeres que, parece, llevan tatuado en el ADN aquello de o lo comes o lo dejas. Por eso le ha extrañado, de entrada, el hecho de que Rosa López no comiera ni su carne ni su pescado. Y ella, Rosa, tan de Granada y pese a todo, ha terminando comulgando con la sopa de primero y con el principal "recargado", a regañadientes.

"Rosa, serás vegana, pero, ¿a que está bueno?", la ha retado Mosquera de una forma muy inapropiada. Lo cierto es que en el plato principal no había quien distinguiera un alimento de tantos como habitaban allí. "No te has dejado ni un solo pescado"; "Está muy cargado", "Realmente no sé la cantidad de peces que hay en este plato", "Ha sido muy excesivo", han sido algunas de las apreciaciones que ha recibido el plato principal de Mosquera. Todo comprensible si se circunscribe a la cocina: la sopa de primero, sosa e insípida; el pescado -o pescados- de segundo, abigarrado y poco claro, y el postre... ¡lo mejor! Unas torrijas de ensueño que han obnubilado a los comensales.

Eso sí, lo verdaderamente mollar e interesante ha tenido lugar fuera de la cocina. En concreto, entre los comentarios "fuera de lugar", según las redes, de los vips a la mesa. El espacio ha consentido los siguientes mensajes -siempre, eso sí, enmarcados en clave de humor-

Mosquera desfilando ante sus invitados. Mediaset

Sobre la decoración de la casa de Raquel

"La decoración tiene bastante gracia"

"Es muy propia de los años veinte"

"Te has quedado corto; yo creo que es de las películas de Fernando Esteso"

"Y el teléfono de la primera comunión"

Sobre la relación con su pareja Isi:

"Una pareja que se llevan tanto tiempo no tienen que ver"

"No me gusta nada un chico africano"

Isi, el marido de Raquel, dándole ánimos en la cocina. Mediaset

Menos mal que luego los momentos cómicos han ganado la partida a los negativos. Como ejemplo, en el momento en que Mosquera ha asegurado que Rosa López había salido de La Voz: "Desde que ella salió de La Voz me encantó". Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido cuando la peluquera ha hablado largo y tendido sobre su historia de amor con Pedro Carrasco: "Ante todo, Pedro ha sido una persona con un gran corazón", "Él me decía que yo era una joven vieja", "Me llevaba 26 años y me cautivó por el humor".

Puntualización a la cena de Raquel: 26 puntos

[Más información: Rosa Benito, campeona entre lágrimas de ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’]