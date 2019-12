Virginia Giuffre, supuesta víctima del príncipe Andrés: "No duró mucho y resultó desagradable"

Virginia Giuffre (35 años), supuesta víctima de abuso sexual por parte del príncipe Andrés (59), ha concedido su primera entrevista en televisión donde ha asegurado que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de Isabel II (93) cuando era menor de edad; y ha pedido al público británico que "no acepten sin más que no pasó nada".

En el programa emitido por la BBC, la estadounidense se ha mostrado emocionada a la par que segura de las acusaciones que emitía contra el hermano del príncipe Carlos y contra Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre asegura que fue llevada a Londres cuando tenía 17 años.

Virginia Giuffre contó que fue llevada a Londres desde Estados Unidos cuando solo tenía 17 años. En ese momento, Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, la llevaron al club nocturno Tramp, en la capital británica, donde se iba a encontrar con Andrés de Inglaterra.

"Ya en el coche, Ghislaine me dijo que tenía que hacer con Andrés lo mismo que había hecho con Jeffrey, y eso me puso enferma", ha asegurado la estadounidense. Ya en club se percató de que el príncipe era "el bailarín más espantoso" que jamás había visto" y le pareció "horrible", ya que "no paraba de sudar encima de sí. Su sudor se esparcía por todos lados como si fuera lluvia. Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerle estar contento, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí".

Virigina ha explicado que el encuentro con el hijo de Isabel II, que tuvo lugar en una habitación de la casa de Maxwell en el barrio de Belgravia, "no duró mucho" y fue "desagradable". Ha especificado que "él no se portó mal ni nada, pero se levantó, dijo gracias y se fue".

El príncipe Andrés junto a Virginia Roberts Giuffre.

Guiffre también se ha pronunciado sobre la famosa fotografía en la que se puede ver al príncipe Andrés agarrándola de la cintura: "Creo que la gente se está cansando de excusas ridículas. Es una foto real".

Con estas contundentes palabras, la estadounidense quiere responder a las voces críticas que sostienen que podría tratarse de un montaje. Como el hermano del príncipe Carlos, quien dudó de su veracidad: "Es muy difícil poder probarlo, pero no recuerdo que se haya tomado esta foto. Ese soy yo, pero si esa es mi mano... simplemente no recuerdo haber tomado la fotografía", reconoció en su entrevista con la BBC.

Respuesta de Casa Real

La entrevista de Virginia Guiffre ha supuesto un nuevo escándalo en la Familia Real británica, y el Palacio de Buckingham no ha tardado en emitir un comunicado negando las afirmaciones de la estadounidense.

"Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido algún tipo de contacto sexual o relación con Virgina Giuffre. Cualquier afirmación en contrario es falsa y sin fundamento", han afirmado fuentes reales a medios británicos.

El Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado negando las afirmaciones de Virgina Giuffre.

El palacio también ha hablado sobre la asociación del duque de York con Jeffrey Epstein, afirmando: "El duque de York lamenta inequívocamente su asociación mal juzgada con Jeffrey Epstein. El suicidio de Epstein dejó muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas. El duque simpatiza profundamente con aquellos afectados que desean algún tipo de cierre. Es su esperanza que, con el tiempo, puedan reconstruir sus vidas. El duque está dispuesto a ayudar a cualquier agencia de aplicación de la ley con sus investigaciones, si es necesario. El duque ya ha declarado que no vio, presenció o sospechó ningún comportamiento del tipo que posteriormente condujo al arresto y condena de Jeffrey Epstein. Lamenta la explotación de cualquier ser humano y no condonaría, participaría o alentaría tal comportamiento ".

Apartado de sus funciones

A mediados de noviembre el príncipe Andrés anunció que abandona "por ahora" sus "funciones públicas", tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con el malogrado empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

El duque de York admitió en un comunicado que sus circunstancias personales han supuesto un "importante trastorno" para la Familia Real británica. "Continúo lamentando inequívocamente mis erróneos vínculos con Jeffrey Epstein", indicó el príncipe, que asegura que ha recibido el beneplácito de la soberana británica para alejarse de la vida pública.

Su amistad con Epstein, que apareció ahorcado en su celda de Nueva York el pasado agosto, ha causado controversia después de que el príncipe haya admitido que se hospedó varias veces en residencias del empresario.

El príncipe Andrés admite que fue "equivocado" quedarse en la casa de Epstein

Epstein fue detenido el pasado 6 de julio tras aterrizar en Nueva Jersey acusado de tráfico sexual de menores, cargos parecidos a los que afrontó hace una década en Florida y que sorteó con un acuerdo con la Fiscalía.

El millonario estaba encerrado sin fianza en una penitenciaría de Nueva York a la espera de juicio. Epstein intentó suicidarse aparentemente el 23 de julio, algo que finalmente logró en un segundo intento el pasado 10 de agosto.

Aunque el forense confirmó el suicidio como causa de la muerte, el hecho de que no estuviese sometido a vigilancia tras el primer intento generó múltiples teorías dadas las influyentes amistades del millonario, entre ellas el príncipe Andrés de Inglaterra.

