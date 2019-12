Así pasará la Navidad la familia de Blanca Fernández Ochoa

Los hermanos de Paquito y Blanca Fernández Ochoa no quisieron faltar al reconocimiento tan especial que tuvieron los dos deportistas en la gala de entrega de los VI Premios María de Villota y los VIII Premios Ciudad de la Raqueta.

Allí, Juan Manuel Fernández Ochoa (68 años) reconoció que su hermana sigue estando muy presente es su día a día: "Todavía está muy reciente y estoy tratando de llevarlo lo mejor posible, no sé. La verdad es que ahora es pronto para decir pero no se me olvidará nunca, es difícil".

La familia Fernández Ochoa es homenajeada por su trayectoria deportiva

En cuanto a todos los reconocimientos que está teniendo Blanca durante estos meses, Juan Manuel explicó que la deportista se equivocó porque "ella pensaba que no la reconocían y no, se equivocó por completo. El recibimiento... cómo respondió la gente a su fallecimiento ha sido realmente increíble. No se lo podría imaginar".

Y en lo referente a la expareja de su hermana, el exesquiador trató de mantenerse al margen: "Yo por las últimas noticias que sé es que mi hermana Blanca ya no estaba con él, fue su última pareja pero no vivían como pareja. Sigue siendo una persona con la que no tenemos demasiado contacto pero me imagino que llevará el dolor por dentro, sin duda".

En cuanto a cómo van a pasar la Navidad, su hermana Lola (53) aseguró que con alegría y vitalidad a pesar de la tristeza: "Van a ser divertidas, vamos a organizarlo, tenemos un show preparado en casa. En mi casa la Nochebuena es especial y muy divertida, seguramente lloraremos pero nos vamos a reír y vamos a estar bien", un sentimiento de alegría que les dejaron sus dos hermanos: "Ese es el lema y el lema de mi hermano Paco que era que 'a reír no nos ganase nadie' y vamos a intentarlo. Estamos pasando unos momentos muy difíciles espero creo que saldremos adelante, seguir riéndonos y a torear lo que nos venga".

Lola Fernandez Ochoa y Adrian Federighi, durante el acto. Gtres

En noviembre, a la deportista se le rindió un homenaje en la entrega de los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve. La Real Federación Española de Deportes de Invierno entregó, el Madrid SnowZone, diez galardones a los mejores deportistas e instituciones de la temporada en un acto en el que se recordó la figura de Blanca Fernández Ochoa.

El fatídico día

Blanca Fernández Ochoa fue encontrada muerta el 4 de septiembre a última hora de la mañana, tras 11 días desaparecida. El cuerpo lo encontró un Guardia Civil fuera de servicio en la zona de Collado del Rey, al pie del pico de La Peñota. Junto al cadáver se halló toda la medicación que tenía recetada y que, como habían contado sus hermanos, se había llevado de casa.

La autopsia realizada desveló que tenía restos de pastillas en el estómago, en concreto de unos comprimidos denominados comercialmente Sinogan. También se reveló que Blanca no presentaba ninguna herida de arma blanca, ningún golpe en la cabeza o las extremidades ni tenía fracturas, lo que viene a confirmar que la mujer no sufrió ningún tipo de caída.

