Jorge Javier Vázquez ingresa en el hospital para ser operado de nuevo tras el ictus que sufrió

Jorge Javier Vázquez (49 años) ya se encuentra en el Hospital Sanitas La Moraleja para ser operado de nuevo, tal y como estaba previsto este martes 3 de diciembre. El presentador se someterá a una intervención quirúrgica en la que se restituirá uno de los dos stents que le colocaron el pasado mes de marzo tras sufrir un aneurisma y un ictus. Con la sonrisa que le caracteriza, el catalán llegaba al citado hospital privado luciendo un abrigo negro, un jersey en mismo tono azabache y un divertido e invernal gorro de rayas negras, grises y una roja. Sin pararse con los medios de comunicación, Jorge ha descendido del coche que lo llevaba y ha entrado directamente al centro clínico.

Fue el pasado 29 de octubre cuando el presentador de Sálvame anunció en su cuenta de Instagram ante su más de medio millón de seguidores que debía someterse a una nueva operación. Con seriedad, pero concluyendo con su habitual sentido del humor, el de Badalona afirmaba lo siguiente: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

Jorge Javier Vázquez con abrigo negro y gorro de rayas de colores. Gtres

Hace aproximadamente dos meses, una de las caras más célebres de Mediaset España revelaba en público que el pasado 10 de septiembre se había sometido a una revisión rutinaria tras el ictus que sufrió hace nueve meses y los resultados de esas pruebas no fueron tan buenos como se esperaba: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento", confesaba.

El catalán afirmó entonces que deseaba mantener la información en secreto hasta tener "alguna certeza", pues este contratiempo podría implicar la necesidad de someterse a una segunda intervención, algo que finalmente ha ocurrido. La operación a la que se someterá este martes, según desveló él mismo en el programa vespetino de Telecinco, consistirá en "colocar otro stent o una 'bolita' para abrirlo un poquito más". La realidad es que desde que Jorge Javier Vázquez sufriera ese bache de salud el pasado 16 de marzo, siempre ha tratado de restar importancia al asunto, aportando incluso toques de humor.

Jorge Javier Vázquez con gafas de sol negras. Gtres

Además, en todo momento ha compartido con sus fieles seguidores en qué punto se encuentra su salud tras este delicado e inesperado golpe por el que tuvo que cancelar no solo todos sus proyectos en televisión sino uno de sus grandes sueños: su gira de teatro por toda España. Desde entonces, el filológo ha hecho gala de poder llevar una vida normal, sometiéndose a revisiones rutinarias para comprobar que todo va bien y, como ha sucedido en este caso, tener la posibilidad de corregir a tiempo las complicaciones que se le pudieran presentar.

El día antes de su intervención

Este lunes, Jorge Javier Vázquez aprovechó las horas previas a su intervención para realizar unas gestiones. Tras despedirse momentáneamente de los platós de televisión y sus eventos públicos, el presentador de Telecinco acudió a un centro de estética donde fue fotografiado a la entrada.

