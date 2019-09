La desgarradora carta de despedida de los hijos de Blanca Fernández Ochoa: "Tenemos miedo, mami"

Olivia y David, los hijos de la deportista Blanca Fernández Ochoa han querido despedirse de su madre a través de una emotiva carta. Los dos jóvenes -de 19 y 20 años- han querido dejar constancia del duro momento que están viviendo, prometiendo a la esquiadora que estarán "siempre juntos".

Blanca Fernández Ochoa salió el pasado 24 de agosto de la casa de su hermana, situada en el madrileño municipio de Aravaca. Informó a sus familiares que se dirigía al norte, para hacer senderismo. No se llevó el móvil. Al no regresar, Olivia se dirigió hasta la comisaría de Pozuelo de Alarcón donde formalizó la denuncia por desaparición. Dos días más tarde, encontraron el coche de la esquiadora en el parking de Las Dehesas, en Cercedilla. Un lugar que ella solía recorrer, debido a la vinculación tan especial que tiene la familia con el pueblo. Tras varios días de batidas por la zona, el cuerpo de Blanca fue encontrado el 4 de septiembre en el pico de La Peñota. Ahora, sus hijos han querido despedirse de su madre a través de una carta publicada en la revista Semana.

La carta de David

Mami, seré breve porque nunca tendré palabras suficientes para explicar el vacío que sentimos ahora mismo Olivia y yo, y lo que por desgracia ahora ya no tenemos. Lucharemos todos los días de nuestra vida para que te sientas orgullosa de, como tu decías, tus dos medallas valiosas. Estés donde estés, queremos que sepas que siempre estarás en nuestro corazón.

Eres nuestro presente y serás parte de nuestro futuro. Te contaremos nuestras alegrías, penas, temores, proyectos y serás parte de nuestra vida para siempre. También decirte que jamás olvidaremos esa preciosa forma de mostrarnos tu felicidad, tu cariño, tu amor hacia nosotros y tu eterna sonrisa, que por suerte hemos heredado. Mami, nos quedan muchísimas cosas por decirte, por compartir contigo, pero nos harían falta tantas horas, tantas páginas, que te las iremos contamos por el camino. Todo lo bueno que nos pase va a ser gracias a ti. Y como tú siempre nos decías: ‘Os quiero hasta el infinito y mucho mucho mucho más allá.

La despedida de Olivia

Mami, nunca pensamos que este momento iba a llegar o, por lo menos, que no iba a estar tan cerca. Esto, sinceramente, es una puta mierda. ¿A quién le vamos a contar las cosas ahora?. Queremos que te quede claro que todo lo bueno que nos pase a partir de ahora será gracias a ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, nos has dado la vida y ahora nos toca a nosotros vivirla por ti. Te prometo que vamos a lucharlo todo, absolutamente todo. Y cuando no nos queden fuerzas vamos a seguir por ti. David y yo vamos a seguir.

Queremos pensar que todo va a salir bien, pero tenemos miedo, mami. Aunque tú nos enseñaste que con el miedo no se va a ningún lado, hay que echarle dos cojones. No sé si te lo habíamos contado ya o no, pero creemos en el destino. Si nos ha pasado ahora esto es porque algo muy muy muy muy bueno va a llegar pronto. Una de cal y otra de arena, ¿no? Sabemos que no te has ido. Tu parte física puede que sí, pero la parte realmente importante no se va a ir nunca jamás. ¿Qué serás en tu otra vida? Como tú decías: 'En mi otra vida quiero ser ganadera de toros bravos'. Seguro que sí, mami. Solo queremos que seas igual de feliz que como lo eras con nosotros, estés donde estés.